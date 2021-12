Hamilton a réalisé le meilleur tour malgré la perte de «quatre dixièmes» avec des dommages aux ailes – .

Lewis Hamilton a réalisé le tour le plus rapide du Grand Prix d’Arabie saoudite malgré que son aileron avant ait été endommagé lors de deux incidents distincts.

Le directeur technique de l’équipe en bord de piste, Andrew Shovlin, a déclaré que les dommages causés par ses enchevêtrements avec Max Verstappen et Esteban Ocon coûtaient jusqu’à quatre dixièmes de seconde à Hamilton à la fin de la course.

Verstappen a été impliqué dans les deux incidents dans lesquels le côté droit de l’aile de Hamilton a été endommagé. Le pilote Red Bull a dépassé la Mercedes au premier virage lors du deuxième redémarrage de la course au 17e tour. Hamilton était pris en sandwich entre son rival pour le titre et Ocon, et son avant droit a heurté Ocon tandis que l’avant gauche a tapé sur le pneu arrière droit de Verstappen.

Shovlin a décrit le soulagement de Mercedes d’être sorti du premier incident. « Perdre la position n’a pas été un gros revers pour nous », a-t-il déclaré. « Le soulagement était plus que ce que nous avons réussi à traverser ce moment à trois de front où Lewis s’est fait prendre en sandwich sans perdre complètement l’aile ni subir de graves dommages à la voiture.

« L’accent était davantage mis sur le fait de s’assurer que tout allait bien. Et nous n’avions toujours pas eu de perte de performance significative à ce stade.

Cependant, Hamilton a subi une nouvelle perte de performance lorsque l’aile a subi un autre coup au 37e tour. Cela s’est produit lorsque Verstappen a freiné tôt pour le dernier virage et Hamilton a perdu sa plaque d’extrémité d’aile avant droite alors qu’il heurtait l’arrière de son rival.

La perte de temps au tour était plus perceptible à partir de ce moment-là, a déclaré Shovlin. «Ça montait et montait. Nous avons commencé avec probablement seulement un dixième ou deux après qu’il ait été pris en sandwich et qu’Esteban l’ait dépassé. Nous avons eu de la chance qu’il ait en quelque sorte l’air de prendre la route, nous avons perdu quelques morceaux mais il a rebondi, plus de dégâts.

« Après Max, nous avons ensuite perdu tout le côté, donc vous vous rapprochez des quatre dixièmes de la performance. »

Après avoir failli perdre la pole position pour Verstappen en qualifications, Mercedes a profité d’un rythme plus soutenu en course. Verstappen a utilisé le pneu à composé moyen pour le dernier relais avec Hamilton sur le caoutchouc dur plus durable.

« L’autre chose que nous avions vue qui nous a donné beaucoup d’optimisme était la vitesse de Lewis », a déclaré Shovlin à propos de la poursuite de Verstappen par Hamilton sur le caoutchouc plus dur.

« Son meilleur tour, et il venait juste de s’échauffer, était encore une demi-seconde plus rapide que celui de Max dans le premier relais, et cela nous disait que nous pouvons réellement gagner cela sur la bonne voie. »

Cela est devenu plus difficile lorsque Hamilton et Verstappen en sont venus aux mains alors qu’ils tentaient d’échanger des positions, ce dernier ayant reçu l’ordre de céder la tête à Hamilton pour éviter une pénalité pour dépassement illégal au premier virage où ils ne s’étaient pas touchés.

Quelques tours après la collision qui brisait l’aile avant, la durabilité des pneus médium de Verstappen signifiait qu’il devait commencer à les gérer et Hamilton a donc pu revenir. Une fois devant, le pilote Mercedes a accéléré son rythme pour prendre le point supplémentaire pour le tour le plus rapide, allant trois quarts de seconde plus vite que la référence précédente de Verstappen une fois qu’il était sur une faible charge de carburant tard.

Shovlin a déclaré que la poursuite du tour le plus rapide venait d’un Hamilton « très déterminé », Mercedes n’étant pas sûre du risque de pousser à la limite.

« À l’époque, nous étions très partagés », a-t-il déclaré. « Nous voyions d’autres personnes se débattre avec les pneus. Nous avons pu voir que l’aile n’était certainement pas garantie de rester sur la voiture après l’après-midi ou la soirée qu’elle avait passée.

« Et c’est une décision difficile entre allez-vous pour le point, et Lewis savait bien que cela le mettrait au niveau [at the top of the standings], ou jouez-vous prudemment? En fin de compte, Lewis est celui qui a pris la décision, et cette décision a probablement été aidée par le fait qu’il ne peut pas réellement voir l’aile avant, car s’il regardait la télévision comme nous, il aurait peut-être mieux pensé. »

