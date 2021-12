Hamilton « a tout fait correctement » dans la course décisive pour le titre – Verstappen – .

Max Verstappen a rendu hommage à son rival Lewis Hamilton après sa victoire dans la course décisive pour le championnat du monde hier.

Le pilote Red Bull a dépassé Hamilton dans le dernier tour de la course pour remporter la victoire et s’assurer le titre. Le résultat de la course reste cependant contesté, car Mercedes a indiqué qu’elle pourrait faire appel après avoir perdu une réclamation contre le résultat.

La course a basculé sur un redémarrage tardif de la voiture de sécurité, ce qui a permis à Verstappen d’attaquer Hamilton avec des pneus plus frais. Hamilton avait contrôlé la course jusque-là, a reconnu Verstappen.

« Bien sûr, il y avait une partie incroyablement heureuse et une autre déçue », a-t-il déclaré aux médias, dont ., le lendemain de sa victoire.

« Je me sentais pour Lewis », a admis Verstappen, « il a tout fait correctement tout au long de la course.

« Mais la F1 peut être très imprévisible et, bien sûr, cela peut aller dans les deux sens. Cela aurait aussi pu être l’inverse où je contrôlais la course, puis je la perdrais dans le dernier tour. Cela fait malheureusement partie de la course.

« Lewis est un grand sportif », a-t-il ajouté. « Mais comme je l’ai dit, c’est la course et nous devons tous y faire face, que ce soit positif ou négatif, mais il reviendra, très fort car c’est un pilote incroyable. »

Verstappen a déclaré qu’il n’était pas surpris par la protestation de Mercedes après la course d’hier, ce qui a laissé le doute sur le résultat.

« C’est assez typique de voir la saison où cela s’est produit », a-t-il déclaré. « C’est comme ça.

«Nous étions toujours heureux et apprécions et en tant qu’équipe, nous n’avons rien fait de mal. Nous avons couru et il y avait un feu vert, un drapeau vert, alors nous y sommes allés et nous l’avons fait en piste. Donc, pour nous à l’époque, tout allait bien, nous profitions simplement.

Bien qu’il reste à voir si Mercedes poursuivra son plan de recours, en supposant que la victoire de Verstappen soit confirmée, il a l’intention de passer à l’utilisation du numéro un du champion du monde sur sa voiture l’année prochaine.

«Je vais le diriger», a-t-il déclaré. «Combien de fois peux-tu faire ça? Je ne sais pas, c’est peut-être la seule fois où je peux dans ma vie. Je pense que c’est le meilleur numéro là-bas, donc je vais certainement le mettre sur la voiture.

