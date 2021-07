Hamilton “a trop chaud” dans la collision de Verstappen

Daniel Ricciardo pense que Lewis Hamilton est responsable de la collision avec Max Verstappen qui a mis le pilote Red Bull hors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Cependant, le pilote McLaren a souligné qu’il ne pensait pas que Hamilton avait l’intention de se heurter à son rival.

Verstappen a été emmené au centre médical puis dans un hôpital local pour des contrôles de précaution après avoir heurté une barrière à Copse à plus de 50G.

“C’était certainement un résultat désagréable”, a déclaré Ricciardo en réponse à une question de .. « C’est évidemment à grande vitesse, il ne faut pas grand-chose pour en avoir un gros comme ça.

Après avoir regardé les rediffusions de l’accident, Ricciardo a expliqué son point de vue sur ce qui s’est passé.

“Quand vous êtes dans un virage à si grande vitesse et juste côte à côte, vous allez tous les deux perdre de l’aéro, en particulier Lewis là-bas avec Max dans un peu d’air sale. Mais je pense qu’ils allaient tous les deux à chaud.

“En fin de compte, Lewis est devenu trop chaud pour le niveau d’adhérence donné et c’est là que vous voyez [he] vient de dériver dans Max. Complètement involontaire, mais juste la nature de l’aéro sur ces voitures et [you] Je dois juste permettre un peu plus, mais je ne vais certainement pas m’asseoir ici et juger et dire qu’il aurait dû faire ceci ou cela.

Ricciardo a été impliqué dans une collision à grande vitesse avec Verstappen alors qu’ils étaient coéquipiers chez Red Bull. “Ils ont juste couru dur toute l’année et c’est malheureux qu’ils se réunissent, évidemment malheureux que ce soit un si gros problème.

“Mais le truc, c’est que Max va bien. Et pour être honnête, c’est un peu comme hier avec George [Russell] et Carlos [Sainz Jnr] – c’est le premier tour, nous avons encore des pneus un peu froids, beaucoup de carburant, il se passe des choses et c’est la course. Mais oui, certainement je ressens pour Max.

Le coordinateur des secours médicaux de la FIA Formule 1, le Dr Ian Roberts, a déclaré à Sky Verstappen qu’il était “un peu essoufflé, c’est le moins qu’on puisse dire” après l’impact.

Ricciardo a déclaré que Copse était “le dernier virage sur lequel vous voulez avoir un incident – ​​je l’ai vu sortir, mais j’ai entendu dire qu’il était au centre médical pour des contrôles, alors j’espère qu’il va bien”.

