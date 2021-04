Hamilton a un avant-goût des pneus 18 pouces de Pirelli pour 2022 · .

Lewis Hamilton a testé le prototype des pneus 18 pouces de Pirelli, qui seront utilisés lors de la saison F1 2022, pour la première fois aujourd’hui à Imola.

Le nouveau caoutchouc à profil bas était initialement destiné à être introduit cette année. Cependant, cela a été repoussé à la saison prochaine en tant que mesure de réduction des coûts en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19.

Hamilton n’a pas confirmé s’il courra avec les nouveaux pneus lors de leur introduction, car son contrat actuel avec Mercedes expire à la fin de cette année.

Il a déjà exprimé des inquiétudes sur le fait que le passage de la F1 au caoutchouc 18 pouces pourrait constituer un pas en arrière. «Quand nous passons à la plus grande jante, j’ai entendu dire que nous perdions de l’adhérence lorsque nous passons à ce pneu», a-t-il déclaré l’année dernière.

«Je pense que ce dont nous avons vraiment besoin en Formule 1, c’est un peu moins d’appui et plus d’adhérence mécanique, et cela provient en grande partie des pneus pour que nous puissions suivre de plus près. Mais il ne semble pas que nous allions dans cette direction.

Son coéquipier Valtteri Bottas doit prendre le relais demain sur la piste.

Mercedes effectuera d’autres essais de pneus humides avec les prototypes de 18 pouces au Paul Ricard en mai, suivis d’un autre essai sur piste sèche au Hungaroring en août. Neuf des 10 équipes de F1 – toutes bar Williams – effectuent des tests sur le nouveau caoutchouc.

Images: Pirelli via Twitter

