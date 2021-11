Hamilton achève un retour de génie

14/11/2021

Le à 19:46 CET

Hamilton ne jamais abandonner. Après un week-end très dur pour Mercedes et avec une double pénalité pour le septuple champion d’Angleterre, Lewis Il a effectué un retour épique et a remporté la sixième victoire de la saison au Grand Prix du Brésil. Une victoire, la 101 à son palmarès, inestimable au titre du championnat face à Max Verstappen et Red Bull. Le Néerlandais, qui a dû aujourd’hui céder à la vitesse de son rival, a terminé deuxième et conserve le leadership de la Coupe du monde, désormais de 13 points avec seulement trois Grands Prix à disputer. Carlos Sainz, troisième sur la grille, a terminé sixième, plombé par une touche avec Norris à la sortie, tandis que Fernando alonso Il termine à nouveau dans les points (9e) au volant de l’Alpine.

Retour stellaire

Verstappen, très conservateur samedi dans la course au sprint, a réservé « l’artillerie » pour le départ de ce dimanche et a lancé une attaque foudroyante sur Bottas. Le Finlandais, à qui incombait toute la responsabilité d’arrêter les Red Bulls en attendant que Hamilton entame notamment sa remontée depuis la dixième position sur la grille, a très bien démarré, mais n’a pu empêcher le leader de la Coupe du monde d’arriver à égalité au premier abord. s’arrêter et vous a laissé derrière avec une manœuvre parfaite. Sergio Pérez a été secondé par son coéquipier et a également dépassé Bottas avant de boucler le premier tour.

Hamilton a sorti la rage accumulée la veille, après sa disqualification, et a gagné sept positions en seulement trois tours, à un rythme rapide. L’une de ses « victimes » est Carlos Sainz. Le Madrilène, parti troisième, a échoué au départ et après avoir touché Norris, il a chuté à la cinquième position, qu’il a perdue sans résister face à Lewis. La « guerre » n’était pas avec lui.

L’épave de Tsunoda et Stroll a provoqué la première voiture de sécurité au sixième tour et les 4 secondes d’avance de Verstappen en tête du peloton ont disparu. Le Néerlandais a vu Hamilton à travers le « rétroviseur », collé au « Checo » Red Bull et n’a pas été surpris par Mercedes « lors de la relance de la course.

Hamilton, tirant DRS, a dépassé Pérez comme un obus, bien que le Mexicain n’ait pas jeté l’éponge et l’ait riposté. L’Anglais a retenu la leçon et à sa deuxième tentative il a distancé le Tchèque pour empêcher sa contre-attaque. À partir du 19e tour, Lewis a suivi son rival pour le titre, qui avait augmenté son revenu de championnat à 21 points après l’arrêt-court de samedi.

Pression des dirigeants

Verstappen a géré ses ressources, gardant Hamilton à 3,5 secondes. Derrière, Perez a également mesuré son avantage avec Bottas, dans le duel des ‘écuyers’, avec les Ferrari de Leclerc et Sainz sans options pour les déranger. La température élevée sur la piste d’Interlagos a commencé à faire des « ravages » et la dégradation des pneus a contraint les favoris à changer de stratégie, passant d’un à deux arrêts. Hamilton a tenté en vain de saper Verstappen (v.27), tandis que Bottas a profité d’une voiture de sécurité virtuelle pour laisser Pérez derrière lui.

Avec des pneus neufs, Hamilton volait toujours sur l’Autodromo Jose Carlos Pace à Sao Paulo et pour la première fois, il était à moins d’une seconde du Néerlandais. Il restait une demi-course et à ce stade, personne ne se souvenait du « feuilleton » des sanctions contre Mercedes au Brésil.

Lewis, en mode « Marteau »

Verstappen a essayé de se protéger d’une autre attaque de Hamilton et a fait son deuxième « arrêt au stand » et Mercedes a choisi de répondre au tour suivant, bien que Lewis n’ait pas du tout aimé l’arrêt, qui a exprimé son désaccord à la radio. Dans l’ensemble, il est revenu sur la piste avec un plus sur son rival et a mis le mode « marteau » jusqu’à ce qu’il se penche sur le pilote Red Bull. Lors de la première tentative de Hamilton, Verstappen a dépassé sa défense en dehors de la piste au virage 4, un incident que les commissaires sportifs ont noté, annulant la pénalité et enflammant davantage les esprits chez Mercedes.

« Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir ça & rdquor ;, a prévenu Max sous la pression d’Hamilton, qui a répondu avec ironie lorsque son équipe l’a informé par radio qu’il n’y aurait pas de pénalité pour le Néerlandais : » Évidemment & rdquor ; . Toto Wolff a demandé une explication au directeur de course Michael Masi. Des étincelles volaient sur et hors de la piste.

Hamilton s’est hissé à la troisième place et a dépassé Verstappen avec douze tours à faire, aboutissant ainsi à un retour historique qui peut avoir beaucoup de poids spécifique en termes de titre, alors qu’il ne reste que trois grands prix pour que le rideau se baisse pour le plus Coupe du monde intense et passionnante de la dernière décennie.