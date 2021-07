Hamilton admet qu’il savait que Mercedes avait prévu une mise à niveau · .

Lewis Hamilton a admis qu’il savait que Mercedes avait prévu une mise à niveau pour sa voiture 2021, bien qu’il ait précédemment indiqué que non.

Après avoir terminé deuxième derrière Max Verstappen dans le Grand Prix de Styrie il y a quatre jours, Hamilton a déclaré “nous avons besoin d’une sorte de mise à niveau” pour réduire l’écart avec ses rivaux.

“Nous aimerions une mise à niveau, mais je ne pense pas que ce soit en préparation pour le moment”, a-t-il ajouté.

Cependant, plus tôt cette semaine, le directeur technique de Mercedes, James Allison, a confirmé qu’il avait de nouvelles pièces à venir pour son W12.

“Je savais que nous avions cette mise à niveau à venir”, a admis Hamilton lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui au Red Bull Ring.

« En fin de compte, tout le monde travaille d’arrache-pied. On en apprend de plus en plus sur cette voiture.

“Nous découvrons plus de choses – où nous devons pousser plus et extraire plus et j’ai toute la confiance en l’équipe que nous ferons au fil du temps.”

Mercedes a expérimenté au moins la course du week-end avec ce qu’ils ont appelé une direction de réglage « loufoque », issue du travail effectué par Hamilton dans le simulateur de pilote en boucle de l’équipe. Il a souvent admis qu’il n’aimait pas s’attaquer au travail sur simulateur et a déclaré qu’il ne l’appréciait toujours pas “nécessairement” pour le moment.

« Mais surtout après ces quelques courses difficiles que nous avons eues, je suis allé voir s’il y avait un moyen d’aider l’équipe à mieux se préparer.

«Je pense qu’il y a eu quelques bonnes choses mais que ça n’a pas changé ma vie et je vais donc continuer à travailler avec. Nous avons des pilotes là-bas qui font beaucoup de travail, travaillant simplement sur les processus de communication avec eux sur leur programme afin que nous puissions tester les bonnes choses. Je pense donc que dans l’ensemble, cela a été positif.

Bien qu’il ait perdu 18 points de retard sur Verstappen, Hamilton dit qu’il ne s’inquiète pas de la situation du championnat.

« Nous poussons tous aussi fort que nous le pouvons. Bien sûr, nous aimerions avoir plus de rythme en ce moment pour pouvoir vraiment défier non seulement les qualifications mais la course.

« De toute évidence, ils continuent de faire des pas en avant. Mais je ne peux pas m’attacher et entrer dans cette bulle négative d’inquiétude. Tout ce que je peux faire en ce moment, c’est mettre toute cette énergie pour m’assurer que je suis le mieux préparé, aider les ingénieurs à être mieux préparés, beaucoup de bonnes conversations.

«C’est le moment où nous nous réunissons et nous unissons et travaillons aussi dur que possible pour rectifier tous les problèmes que nous avons. C’est ce que nous faisons, c’est pourquoi nous sommes champions du monde et j’ai confiance en l’équipe que nous pouvons le faire.

