“Hamilton aimerait garder Bottas conforme”

Bien que John Watson adorerait voir Mercedes signer George Russell, il pense que l’équipe gardera la paix avec Valtteri Bottas « conforme ».

Mercedes a fait savoir qu’il était entre Russell et Bottas pour le deuxième siège 2022, et les experts sont divisés quant à la direction que prendra l’équipe.

Bottas est le coéquipier de Hamilton depuis 2017, appelé après la retraite surprise de Nico Rosberg à la suite d’un championnat 2016 tendu.

C’était la dernière année que Mercedes a dû faire face à un véritable combat intra-équipe pour le titre mondial, car Bottas s’est plutôt confortablement installé dans le rôle d’« ailier ».

Et le confort n’est pas ce que l’ambiance sera chez Mercedes si le “jeune lion” Russell rejoint, dit Watson.

“Je pense que Lewis aimerait garder Bottas, car il est ce que j’appellerais un coéquipier conforme”, a déclaré l’ancien pilote de F1 à RacingNews365.com dans une interview exclusive.

« Ce qu’il ne veut pas, c’est [to be paired with] quelqu’un comme George, qui a fait un travail remarquable l’année dernière à Bahreïn.

« Lewis occupe une position de grande autorité et de pouvoir au sein de l’équipe Mercedes, au sein de la famille Mercedes.

“Il y a une très bonne raison pour laquelle Lewis était prêt à avoir Bottas.

« Si vous amenez un jeune lion comme George, qui je pense est exceptionnel… J’ai vu au fil des ans où vous amenez deux pilotes qui finissent par se battre dans le championnat, vous ouvrez la porte à une autre équipe.

“Je pense qu’en fin de compte, Mercedes gardera Bottas, simplement parce que c’est une marchandise connue.”

Watson, cependant, est impatient de voir Russell monter sur le siège de course Mercedes.

L’année dernière, il a fait une apparition unique avec Mercedes, terminant neuvième au Grand Prix de Sakhir un dimanche où lui et l’équipe ont dû regretter ce qui aurait pu être alors qu’il menait la course avant qu’un arrêt au stand bâclé ne le laisse tomber. ordre.

Le seul problème avec Russell rejoignant Mercedes la saison prochaine, dit Watson, est qu’il devra jouer le numéro deux à sept fois champion du monde Hamilton alors qu’ils sont coéquipiers.

“J’adorerais voir George dans une Mercedes”, a-t-il ajouté.

“Mais si cela devait être le cas, George devrait accepter qu’il devra jouer le second violon à Lewis, à tout moment où ils étaient ensemble.”