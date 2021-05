Hamilton avec la pole position numéro 100

Lewis Hamilton a scellé une incroyable 100e pole position en Formule 1 de Max Verstappen lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne.

Hamilton a battu Verstappen par 0,036 seconde, avec Valtteri Bottas plus d’un dixième de retour en troisième.

Tous les trois premiers ont réalisé leurs meilleurs temps lors de la première manche, aucun d’entre eux n’ayant pu s’améliorer la deuxième fois, permettant à Hamilton de franchir une étape historique.

✨ ONEHUNDRED ✨ @ LewisHamilton en fait un siècle incroyable de pole positions en Formule 1! #SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/jJmw8jTLr2 – Formule 1 (@ F1) 8 mai 2021

S’adressant à Pedro de la Rosa après la fin des qualifications, Hamilton a déclaré: «Je ne peux pas croire que nous sommes à 100 et c’est aux hommes et aux femmes qui sont de retour à l’usine qui haussent continuellement la barre et n’abandonnent jamais. . Le soutien que j’ai, c’est un rêve pour moi de travailler avec ces gars et le voyage que nous avons fait a été immense.

«Qui aurait pensé à la fin de 2012, lorsque nous avons pris la décision de devenir partenaire, nous nous qualifierions à 100 ans. Je me sens donc très humble et très reconnaissant. Je suis extatique, comme si c’était ma première.

Verstappen, qui a légèrement raté sa deuxième pole de l’année, a ajouté: «C’était bien. J’ai eu du mal au premier trimestre mais nous avons réglé l’équilibre au deuxième trimestre, ce qui était bon. Q3, les deux tours ont été assez corrects, la deuxième manche était un peu pire. C’est assez venteux.

«Néanmoins, la deuxième pour nous est très bonne aujourd’hui. Nous savons qu’ils sont difficiles à battre ici. Pour être si proches, nous pouvons être heureux avec cela.

Bottas, qui commence troisième, a déclaré: «C’était proche. C’était définitivement dans la bataille pour la pole et je pense que les premières descentes en Q3 étaient plus rapides, mais dans le virage 10, j’avais cassé au sommet et perdu environ un dixième, et ce sont les marges de la pole. Avec un paquet fort, ça va être un bon combat demain, sans aucun doute.

«Je pense que ce sera proche entre nous et Red Bull. Je pense qu’il y a des possibilités de faire un ou deux arrêts – mais je ne vais pas révéler le nôtre!

Charles Leclerc part quatrième, un autre résultat impressionnant pour le pilote monégasque, Esteban Ocon excellent à nouveau cinquième.

Carlos Sainz a terminé sixième, Daniel Ricciardo devant Lando Norris septième, Norris devant se contenter de la neuvième.

Sergio Perez partira huitième après avoir subi une vrille lors de sa première manche en Q3, le Mexicain réalisant un temps au tour de 1: 17.701 à la deuxième fois.

Fernando Alonso a fait sa deuxième apparition en Q3 de l’année mais débute 10e après avoir été surqualifié pour une troisième fois consécutive par Ocon.

P4 et P6 pour le #SpanishGP de demain 🙌 Bon travail les gars! 💪 # essereFerrari 🔴 #Quali pic.twitter.com/x9ArKygy2u – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 8 mai 2021

Lance Stroll partira 11e après une séance décevante pour Aston Martin, avec Sebastian Vettel à deux places en 13e.

Le Canadien était à 0,008 seconde de l’heure limite d’Alonso, mais aura le libre choix des pneus le jour de la course, où il partira aux côtés de Pierre Gasly, 12e.

Vettel était dixième plus lent que Stroll, surqualifié pour la troisième fois en quatre courses, tandis qu’Antonio Giovinazzi était assez bon pour la 14e.

George Russell partira 15e après avoir échoué à améliorer son meilleur temps de Q1.

Yuki Tsunoda a été la sortie surprise de Q1, la recrue japonaise n’ayant pas progressé de la plus petite des marges vers Giovinazzi.

L’homme d’AlphaTauri débutera juste devant le coéquipier de Giovinazzi Kimi Raikkonen, qui n’a pas réussi à s’appuyer sur une performance prometteuse en FP3 en se classant 17e plus rapide.

Mick Schumacher a impressionné une fois de plus pour Haas et a surqualifié Nicholas Latifi d’un dixième, le Canadien étant prêt à partir de la rangée arrière aux côtés de Nikita Mazepin, qui était à 0,690 seconde de Schumacher.

Le meilleur temps de Latifi a été presque huit dixièmes plus lent que le tour le plus rapide de Russell en Q1, le joueur de 23 ans se qualifiant à nouveau pour la deuxième partie des qualifications.

Q3

Q2

Q1