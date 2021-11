Hamilton : Ayrton Senna ma plus grande inspiration

Lewis Hamilton a rendu l’ultime hommage à la légende de la Formule 1 Ayrton Senna à la veille du Grand Prix de Sao Paulo où l’esprit du regretté grand pilote brésilien pèse sur Interlagos ce week-end.

Dans un Tweet avec un photo-montage poignant représentant Hamilton marchant avec Senna vers la grille et commençant tout droit à l’Autodromo José Carlos Pace, le septuple champion du monde de F1 a écrit : « Ma plus grande inspiration. C’était sa façon de courir, sa passion pour la vie et pour le sport.

«Mais plus que tout, c’était la façon dont il affrontait seul un système qui n’était pas toujours gentil avec lui. Puisse l’héritage d’Aryton Senna vivre pour toujours, particulièrement vivant ce week-end.

Comme son idole Senna, Hamilton a couru avec un casque jaune tout au long de sa carrière junior, ses années avec McLaren et ses premières années avec Mercedes. Ce week-end, il a dévoilé un casque spécial pour le déroulement de la course 2021 au Brésil.

Hamilton a déclaré aux journalistes avant les trois prochains jours au Brésil : « En termes d’héritage qu’il a laissé à la Formule 1, cela tient toujours. Il est toujours considéré comme l’un des plus grands pilotes de tous les temps. Il a vraiment déplacé toute une nation et je ne suis pas au courant d’un autre pilote qui a vraiment, vraiment fait cela dans cette mesure, peut-être [Juan Manuel] Fangio a.

« Si vous regardez la princesse Diana quand elle est décédée, combien de personnes sont sorties ce jour-là, c’était à peu près la même chose quand Ayrton est décédé et c’était assez énorme pour le pays, mais aussi pour les gens du monde entier », a ajouté Hamilton, gagnant de 100 courses de Grand Prix.

Le mois dernier, Hamilton a déclaré à CNN: « Mon rêve a toujours été de faire quelque chose comme Ayrton Senna. »

