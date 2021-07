Hamilton bat Verstappen et remporte la pole pour la première qualification au sprint · .

Lewis Hamilton prendra le départ de la première course de qualification de sprint de Formule 1 depuis la pole position malgré une erreur à la fin de son dernier tour en qualifications.

Le pilote Mercedes a battu un Max Verstappen frustré, qui avait été de loin le plus rapide lors de la séance d’essais unique avant les qualifications.

T1

Les premiers runs dans la première partie des qualifications laissaient entrevoir la possibilité que Mercedes ait trouvé quelque chose pour couper dans les sept dixièmes de seconde marge redoutables par lesquels Red Bull menait les premiers essais. Alors que les températures de la piste sont tombées de 48 °C à 30 °C, les deux W12 ont facilement battu les 1’27.788 de Sergio Perez. Hamilton était plus rapide de plus de six dixièmes, Perez étant passé à côté du Club.

Puis Verstappen est sorti des stands et a facilement réaffirmé la supériorité de Red Bull. Pas tout à fait à sept dixièmes de l’entraînement, mais toujours à près d’une demi-seconde, malgré un moment de détente au Club. « Bien pris », a commenté l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase.

Peu de temps après que les leaders aient terminé leurs premiers runs, d’autres ont commencé leur deuxième, et beaucoup ont réalisé des temps plus rapides alors que la piste continuait à gonfler et que la chaleur continuait de s’estomper. Fernando Alonso a placé son Alpine quatrième derrière Verstappen et la Mercedes. Antonio Giovinazzi, dont la première manche était également prometteuse, s’est hissé au huitième rang, à moins de deux dixièmes de Perez.

Au début des derniers runs, les deux pilotes Aston Martin étaient tombés dans la zone de largage et avaient besoin d’améliorations par rapport à leurs derniers runs pour continuer. Ils l’ont fait – Sebastian Vettel sautant à la 10e place, Lance Stroll s’envolant par seulement deux centièmes de seconde en 15e.

Le passage de Stroll en Q2 s’est fait au détriment de Yuki Tsunoda, qui a déclaré avant le début de la journée que le temps d’essais très compressé le rendrait plus difficile pour lui de tirer le meilleur de sa voiture en qualifications. Les autres recrues Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont également abandonné en Q1 à leurs places habituelles en bas des temps, ce dernier filant également.

Le mauvais parcours de Kimi Raikkonen en qualifications cette année s’est poursuivi avec une nouvelle défaite face à son coéquipier et sa sixième élimination en Q1. La séance de Nicholas Latifi s’est également terminée au premier tour alors que le public local applaudissait à nouveau l’arrivée de George Russell en Q2.

Pendant ce temps, Hamilton a réalisé un tour plus rapide pour presque égaler le meilleur temps de Verstappen, la paire terminant la séance séparée de trois centièmes de seconde.

Pilotes éliminés au T1

16Yuki TsunodaAlphaTauri-Honda1’28.04317Kimi RaikkonenAlfa Romeo-Ferrari1’28.06218Nicholas LatifiWilliams-Mercedes1’28.25419Mick SchumacherHaas-Ferrari1’28.73820Nikita MazepinHaas-9.051Ferrari1’28

T2

Les leaders du championnat ont repris la tête du chrono après leurs premiers runs en Q2. Les 15 pilotes ont utilisé les pneus tendres, qui étaient obligatoires tout au long des qualifications selon les nouvelles règles de ce week-end.

Hamilton a utilisé ses pneus à flancs rouges pour établir un 1’26.602. Verstappen est resté fort à la fin du tour, mais seulement assez pour devancer le meilleur temps de moins d’un dixième de seconde. Hamilton a également trouvé plus de temps dans le premier secteur sur le chemin du retour aux stands.

Leurs coéquipiers étaient les suivants, même si le déficit de Perez par rapport à son coéquipier était de plus d’une demi-seconde. Ils étaient suivis par Vettel, Daniel Ricciardo et le duo Ferrari, Carlos Sainz Jnr devançant son coéquipier malgré le fait que Charles Leclerc ait été remorqué par Fernando Alonso au ralenti dans la ligne droite du Hangar.

Pierre Gasly, Russell, Alonso, Stroll et Giovinazzi ont entamé les derniers runs au risque d’être éliminés. Un seul d’entre eux a réussi – et à la joie évidente de la foule locale, c’était Russell. Les acclamations qui se sont multipliées lorsqu’il a pris la septième place ont été plus fortes que la réaction de Hamilton qui a réalisé un temps plus rapide pour mener la séance avec un 1’26.023.

Les deux pilotes McLaren ont atteint la Q3, Ricciardo devant Norris. Ce dernier n’a cependant gratté que de deux centièmes de seconde, assurant que les trois pilotes locaux ont atteint les 10 derniers.

Pilotes éliminés au T2

11Fernando AlonsoAlpine-Renault1’27.24512Pierre GaslyAlphaTauri-Honda1’27.27313Esteban OconAlpine-Renault1’27.34014Antonio GiovinazziAlfa Romeo-Ferrari1’27.61715Lance StrollAston Martin-Mercedes1’27.665

T3

« Ne laissons pas ces gars remorquer », a commenté Hamilton alors qu’il quittait les stands pour entamer sa dernière manche avec son rival au championnat dans ses rétroviseurs. Mais Verstappen, qui avait été mécontent d’avoir bouclé son dernier tour en Q3 en Autriche sans remorquer, est resté à portée de Hamilton au début de la Q3.

Cela ne lui a pas fait beaucoup de bien, cependant. Hamilton a produit un 1’26.134 – un dixième de seconde de son meilleur de Q2, mais mieux que Verstappen ne pouvait gérer. Alors que la température de la piste continuait de baisser, le pilote Red Bull avait du mal avec l’avant de sa voiture et son rythme à la fin du tour avait baissé.

« Je n’ai pas de pneus avant pour finir le tour, c’est dingue », a-t-il déclaré à la radio. «Je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe. La voiture est bonne mais elle sous-vire vers la lune. Et il semble que l’aileron avant ne fasse rien.

Perez est resté à un écart similaire derrière son coéquipier en quatrième position, la paire séparée par Bottas. Les pilotes McLaren étaient les suivants.

Russell l’a laissé à plus tard pour faire son seul run sans trafic et a décroché la septième place devant les Ferrari. Le temps de Vettel a été supprimé après qu’il ait raté une course à Stowe.

Hamilton a pris un bon départ pour son dernier tour, établissant un rythme effréné dans les secteurs d’ouverture, courant dans le sillage de Bottas. Mais il a failli le jeter en arrivant à Vale, glissant largement et jetant les gains qu’il avait réalisés.

« Mon cœur était dans ma bouche lorsque j’ai franchi la ligne », a-t-il admis. C’était suffisant pour la pole – juste. Verstappen a maudit à plusieurs reprises après avoir amélioré son temps d’un dixième de seconde, mais toujours en deçà de la marque antérieure de Hamilton.

Bottas a récupéré la troisième place, tandis que Perez est tombé à la cinquième place lorsque son dernier temps au tour a été supprimé pour une infraction aux limites de la piste. Leclerc a pris la quatrième place.

Les pilotes McLaren sont retombés aux sixième et septième places, tandis que Russell est resté devant Sainz et Vettel, et commencera la première course de qualification de sprint de F1 à partir de la huitième place sur la grille.

Top 10 au T3

1Lewis HamiltonMercedes1’26.1342Max VerstappenRed Bull-Honda1’26.2093Valtteri BottasMercedes1’26.3284Charles LeclercFerrari1’26.8285Sergio PerezRed Bull-Honda1’26.8446Lando NorrisMcLaren-Mercedes1’26.8977Daniel RicciardoMcLaren-Mercedes1’26.8998George-Mercedes1’26.9719Carlos Sainz Russell Williams JnrFerrari1’27.00710Sebastian VettelAston Martin-Mercedes1’27.179

