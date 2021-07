Hamilton bat Verstappen pour la pole position

31/07/2021 à 16h33 CEST

Comme prévu, le pouls entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en Coupe du monde a conduit à une lutte serrée pour la pole position pour le Grand Prix de Hongrie, onzième épreuve au calendrier et dernière avant la pause estivale en Formule 1. Mercedes a placé la barre plus haut au Hungaroring et Hamilton Il a remporté la bataille pour le leader du championnat, qui a été dépassé par les Britanniques et aussi par Valtteri Bottas Et ce dimanche (15h) il lui sera vraiment difficile de s’élancer troisième sur un circuit comme le Hungaroring, où dépasser est presque un exploit.

Hamilton a réalisé la pole 101 de sa carrière grâce à la vitesse du W12 sur la piste hongroise, dans des conditions extrêmement chaudes, mais il a également donné une leçon stratégique à Verstappen et Red Bull. Le septuple champion britannique, qui avait signé le meilleur temps dès le début de la Q3 (1.15.4), devant Bottas (1.15.7) et Max (1.15.9), il a ralenti à la limite lorsqu’il est revenu en piste pour entamer sa dernière tentative dans un tour rapide. Verstappen, collé à lui mais sans le dépasser, a été sur le point d’être écarté avec le chrono déjà à zéro. Perez, qui le suivait et Bottas, a vu le drapeau à damier, perdant ainsi toute possibilité d’amélioration. Pas de température dans les pneus, Hamilton, Bottas et Verstappen Ils n’ont plus pu baisser leur temps. Exactement ce que voulait la Mercedes.

La débâcle de Sainz

Lors de son premier tour de qualification en Q1, Verstappen a commencé par un sérieux avertissement à ses rivaux, avec un temps de 1.16.214 qui l’a placé en tête du classement, deux dixièmes du temps de Hamilton et 3 dixièmes de Bottas, tandis que son partenaireou Sergio Pérez, une seconde pire, a gardé le ton bas du week-end.

Carlos Sainz a réussi à se hisser en quatrième position avec la Ferrari, 4 dixièmes Max. Alonso aussi il a dégagé l’écran sans problème avec le huitième temps au volant de l’Alpine. Les premiers éliminés ont été Tsunoda (Alpha Tauri), Russell et Latifi (Williams) Mazepin et Mick Schumacher (Haas). L’Allemand n’est pas sorti en piste après l’accident qu’il a subi lors des Essais libres 3 et dans lequel il a subi un impact de 31 forces qui n’a heureusement pas fait de blessés graves.

Au prochain tour, Hamilton a riposté à Verstappen et a commencé avec un temps de 1.16.5, deux dixièmes de mieux que Max. Des étincelles volaient au Hungaroring et nous n’étions même pas entrés dans la bataille pour la pole. Carlos Sainz, très rapide, a perdu le contrôle de la SF21 dans le troisième secteur, dans le dernier virage, et a détruit sa voiture. Un coup dur pour le Madrilène, qui a vu ses aspirations à sortir dans les premiers rangs de la grille ce dimanche ruinées.

DRAPEAU ROUGE 🚩 Sainz passe dans les barrières avant le dernier virage #GP Hongrois 🇭🇺 # F1 pic.twitter.com/h5Jt37xdvB – Formule 1 (@ F1) 31 juillet 2021

Alonso s’il est entré en Q3 avec un grand tour en 1’16 “906 qui lui a valu la cinquième place provisoire et l’accès à la Q3 avec tout ce qu’il mérite. Fernando, qui a fêté jeudi ses 40 ans, continue de démontrer qu’il est en en pleine forme, sans rien à prouver, l’Asturien savoure à chaque fois qu’il prend la piste et continue de progresser au volant d’une Alpine avec laquelle il a marqué des points lors des cinq derniers grands prix, depuis la France.

En plus de Sainz, ont baissé au T2 Ricciardo (McLaren), Flâner (Aston Martin), Räikkönen Oui Giovinazzi (Alfa Romeo). Verstappen a clôturé le deuxième trimestre avec le meilleur temps, chutant pour la première fois de 1,16 (1,15,6).

Lors de la dernière Q3, les Mercedes ont remporté le match un Verstappen, qui a terminé troisième à 4 dixièmes et ce dimanche s’élancera derrière Hamilton et Bottas. “Ce n’est pas ce que nous voulions. Je pense que tout au long du week-end, nous avons été un peu en retard et cela s’est montré en qualifications. Nous sommes en P3 et nous verrons ce que nous pouvons faire demain”, a déclaré un déçu. Max Verstappen, qui après avoir cédé 25 points à Hamilton après son accident à Silverstone n’a que 8 points d’avance au championnat et devra aujourd’hui chercher le « miracle » en Hongrie pour conserver la tête. Alonso a terminé 9e et “très heureux de dissiper ses doutes nous avons eu sur ce circuit après le mauvais résultat à Monaco, qui est la piste la plus similaire. »