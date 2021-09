Hamilton, Bottas et Wolff ont passé ensemble un arrêt à Spa dans un camion

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Toto Wolff ont passé du bon temps ensemble à Spa, assis dans un camion les uns avec les autres.

Un barrage de pluie constant en Belgique a suspendu le départ de la course, la FIA jugeant les conditions de piste très humides trop dangereuses.

Cependant, ils espéraient que les choses s’éclaircissent et la grille a donc passé plusieurs heures à attendre sur la piste pour que cela se produise.

Pendant ce temps, les caméras ont capturé un certain nombre de conducteurs essayant de remplir le temps, avec Lando Norris faisant la sieste, Sebastian Vettel jouant au football avec Mick Schumacher et Daniel Ricciardo recevant une vague mexicaine dans la foule.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Seb et Mick jouant au football ensemble dans le garage Haas ont fait que cette journée en valait la peine. #F1 https://t.co/2Fpy6iA3ly – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 août 2021

Hamilton et Bottas étaient deux que l’on ne voyait nulle part, et James Vowles a maintenant confirmé qu’ils avaient passé la période à se sentir à l’aise avec leur patron et les autres membres de l’équipe.

« Une fois que les séances ont été de plus en plus retardées et que nous avons eu un délai plus long, nous avons pu laisser certains des gars s’échauffer », a déclaré le directeur de la stratégie de l’équipe lors d’un débriefing en ligne.

“Par exemple, je me souviens que certains utilisaient certains des pistolets thermiques pour sécher leurs chaussures parce qu’il faisait assez humide là-bas et dans notre cas, nous sommes restés principalement sur le mur des stands pendant certainement les premières heures, puis nous avons migré au camion alors que nous savions que nous avions une fenêtre d’une demi-heure.

“Lewis était là-dedans, Valtteri était là-bas et Toto était là aussi et nous avons pu avoir juste un bref rattrapage et un bref aperçu de ce qui pourrait se passer à l’avenir, revoir ensemble les règlements pour comprendre ce qui allait se passer avec les prévisions météo et juste vraiment réaligner l’équipe sans être dehors dans le froid.

« Mais dans ces conditions, vous restez pratiquement prêt pour la course. Comme vous l’avez vu avec le dernier préavis, nous avons eu dix minutes pour nous préparer et si nous étions ailleurs ou non préparés à ce moment-là, vous ne pouviez tout simplement pas faire partir la voiture dans ce laps de temps. Dix minutes suffisent juste pour amener le conducteur à la voiture, s’y installer et se préparer à partir.

Il est peu probable que quoi que ce soit au-delà de 2021 ait été discuté au cours de cette période, il semble presque certain que George Russell remplacera Bottas l’année prochaine, le Finlandais rejoignant Alfa Romeo.