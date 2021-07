Hamilton brille devant ses fans et débutera le premier à Silverstone

16/07/2021 à 20:36 CEST

La catégorie reine du sport automobile met en pratique le format de double course pour la première fois ce week-end au Grand Prix de Grande-Bretagne. Le samedi, la course dite de sprint ou de qualification (17h30) commandera la grille pour la course de dimanche (16h00). Le premier classé samedi sera le « poleman » officiel, et non celui qui a terminé premier de la qualification habituelle aujourd’hui (Q1, Q2 et Q3), un Lewis Hamilton qui s’est imposé à domicile et qui mènera demain la première ligne de Départ dans la course courte du programme (17 tours).

Un temps précoce

Verstappen a déjà dominé les premières séances d’essais à Silverstone mais au début des qualifications ce vendredi, il était vulnérable. Le leader du championnat a débuté par un tour stratosphérique (1.26.7) qui a fait taire les 90 000 fans qui ont rempli les tribunes lors du premier grand prix avec un afflux massif autorisé après les restrictions dues à la pandémie. Les idoles locales, Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) ont travaillé dur pour tenter d’arrêter le Néerlandais, qui arrive sur le territoire anglais jeté après son spectaculaire doublé en Autriche.

Fernando Alonso et Carlos Sainz ils n’ont eu aucun problème pour passer le premier tamis de Q1, dans lequel ils ont été éliminés Tsunoda (Alpha Tauri), Räikkönen (Alfa Romeo), Latifi (Williams) et les deux Haas de Mick Schumacher Oui Mazepin. Pas de surprises pertinentes.

Au deuxième trimestre, les écarts se sont réduits et Alonso a été exclu de la lutte pour le top dix par un soupir. Norris a laissé l’Asturien avec « du miel sur les lèvres », onzième pour seulement deux centièmes. Perez Oui Vettel Ils ont réalisé un meilleur tour d’entrée et ils l’ont joué en ne revenant pas sur la piste pour économiser les pneus. La stratégie s’est bien passée pour eux et ils ont chuté, en plus de Alonso, Gasly (Alpha Tauri), Ou avec (Alpin), Giovinazzi (Alfa Roméo) et Flâner (Aston Martin). Hamilton a frappé un coup sur la table et a réussi la passe à la Q3 décisive avec le meilleur temps (1.26.023), quatre dixièmes plus vite que Verstappen.

Le pouls entre les deux s’est intensifié au troisième et dernier tour. Max il s’est plaint de sous-virage dans sa voiture et n’a pas pu profiter du dernier tour pour dépasser Hamilton, qui a terminé comme le plus rapide (1.26.134), avec le Néerlandais de Mercedes à seulement 75 millièmes. Bottas Il partira troisième, devant Leclerc, Pérez et Norris, tandis que Carlos Sainz partira de la neuvième place.

La couronne de laurier

L’« expérimentation » des deux courses vise à enrichir le spectacle et à élargir l’intérêt du grand prix tout au long du week-end. La Formule 1, qui a présenté hier la voiture futuriste avec laquelle elle espère révolutionner le championnat et réduire les écarts sur la grille à partir de 2022, regarde vers l’horizon avec de grandes attentes des entreprises et des publics. Mais il n’oublie pas le passé et à Silverstone il a voulu faire un « clin d’œil » à son histoire. Ce n’est pas un hasard si la première course de sprint se déroule sur le circuit où tout a commencé, avec le premier Grand Prix de F1 en 1950. Et ce n’est pas par hasard que demain les trois meilleurs, en plus de prendre 3 points pour le vainqueur, deux pour le deuxième classé et 1 pour le troisième, recevez une couronne de laurier comme celles qui ont cessé d’être utilisées il y a 35 ans.

GP de Grande-Bretagne (QP)

1.Lewis Hamilton (Mercedes) 1’26″786

2.Max Verstappen (Red Bull) 1’26″751

3.Valtteri Bottas (Mercedes) 1’26” 328

4.Charles Leclerc (Ferrari) 1’26” 828

5. Sergio Pérez (Red Bull) 1’26″844

6.Lando Norris (McLaren) 1’26″897

7.Daniel Ricciardo (McLaren) 1’26” 899

8.George Russell (Williams) 1’26″971

9.Carlos Sainz (Ferrari) 1’27 “007

10.Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’27″179

11.Fernando Alonso (Alpin) 1’27 “245 (* Q2)

12.Pierre Gasly (AlphaTauri) 1’27″273

13.Esteban Ocon (Alpin) 1’27 “340

14.Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’27” 617

15.Lance Balade (Aston Martin) 1’27” 665

16.Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1’28″043 (*Q1)

17.Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’28 “062

18.Nicholas Latifi (Williams) 1’28 “254

19.Mick Schumacher (Haas) 1’28” 738

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’29″051