Hamilton : ça allait être des montagnes russes

Il est juste de dire que Lewis Hamilton n’a pas connu un défi aussi sévère pour le championnat du monde de Formule 1 que cette année, mais il admet qu’il s’attendait à ce que ce soit un tour de montagnes russes avec Max Verstappen.

Le septuple champion du monde de F1 s’exprimait dans une interview avec Sky Sports F1, avant le Grand Prix des États-Unis 2021, une course qu’il était considéré comme un favori pour gagner, mais a terminé deuxième derrière son rival Max Verstappen, après Red Bull et leur Le pilote de tête a renversé la vapeur du champion en titre et de son équipe.

Désormais à 12 points du Néerlandais, Hamilton a réfléchi à son titre cette année.

« Je m’attendais à ce que ce soit un tour de montagnes russes », a-t-il admis. «Ça a été incroyable, ça a été l’année la plus difficile à tant de niveaux, mais il y a eu tellement de points positifs et j’ai vraiment, vraiment apprécié ça, même les jours difficiles.

Étant le perfectionniste, le Britannique a regretté quelques occasions manquées en disant : « Cela pourrait certainement être mieux dans le sens où nous avons perdu des points, nous n’avons pas toujours été parfaits, mais vous vivez et vous apprenez et j’ai l’impression que les choses se passent comme ça. ils arrivent pour une raison et nous avons beaucoup appris, nous nous sommes rassemblés après toutes ces expériences que nous avons eues, gagnées ou perdues, et j’aime la place dans laquelle je suis avec mon équipe.

Dernièrement, Hamilton a mené la charge contre le racisme, tout en promouvant la diversité et l’inclusion, avec son équipe également engagée, une expérience que les 36 ans savourent.

« En particulier les choses que nous faisons hors piste ensemble », a-t-il révélé. « J’ai toujours été fier de mon équipe et de ce que nous avons accompli ensemble [on the track], mais cette poussée que nous avons lancée sur la diversité et l’inclusion, en quelque sorte ce caillou qui crée un effet que d’autres, espérons-le, suivront dans l’industrie a été quelque chose dont je suis si fier de faire partie.

Le vainqueur d’un record de 100 courses a déjà laissé entendre que Verstappen, son rival pour le titre, ressent la pression dans le feu de l’action, alors que le pilote Red Bull vise son tout premier titre de pilote.

Verstappen a depuis balayé ces commentaires, et le Hamilton dit que ce n’est pas ainsi qu’il gère son entreprise.

« Je ne passe pas un instant à penser à ce qui pourrait ou ne pourrait pas être une distraction pour lui, cela ne me dérange pas de toute façon », a-t-il souligné. « Si je fais mon travail au mieux de mes capacités, je n’ai pas de problème.

« C’est comme ça que j’aborde mon travail », a insisté Hamilton, avant de comparer son premier titre à celui de Verstappen.

« Mon premier titre ? C’était horrible », a-t-il déclaré. « Le voyage a été terrible, mais il a quoi, six ans ? J’étais en deuxième année.

« Je n’avais pas une grande structure autour de moi en termes de management, je n’avais pas d’aide pour savoir gérer toutes ces boules de courbe qui m’étaient envoyées.

« Je n’avais pas toute l’expérience, je n’avais pas tous les outils – sauf ceux dans la voiture – mais j’apprenais tous ces autres outils pour savoir comment être un bon coéquipier, travailler avec un groupe des gens et les aider à s’élever, et toutes ces sortes de choses. Ce qui était différent pour moi alors.

Hamilton pense cependant que ces premières difficultés ont fait de lui une meilleure personne et un meilleur pilote.

« Je suis reconnaissant d’avoir vécu ces expériences, je sais comment construire mon équipe, je sais comment gagner avec mon équipe et je sais comment profiter des hauts et des bas avec mon équipe », a-t-il conclu.

La prochaine course aura lieu au Mexique, où Red Bull et Verstappen devraient être forts, comme ils l’ont toujours été là-bas.

Cependant, Hamilton mettra définitivement tout en œuvre, dans sa tentative de regagner le déficit de 12 points de son rival, les yeux rivés sur la cible ; son record de huitième couronne des pilotes de F1.

