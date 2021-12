Hamilton : ça va être une course intense

Lewis Hamilton a reçu sa 103e pole position – sans doute la plus importante – pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, dimanche, à une étape cruciale dans sa quête d’un huitième titre mondial de Formule 1 sans précédent.

Et le cadeau est venu du rival du titre et leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen, qui semblait prêt à remporter la pole dans les derniers instants des qualifications sur le tout nouveau circuit redoutable de la corniche de Jeddah. Mais il a fait une erreur en heurtant le mur à la sortie du dernier virage de sa dernière manche.

Ce qui aurait pu être un premier départ est plutôt devenu troisième; les choses pourraient empirer pour le Néerlandais en fonction des dommages causés à sa Red Bull et si des pénalités seront nécessaires pour réparer les dommages.

Bien sûr, tout cela a bien joué entre les mains de Hamilton un samedi après-midi au cours duquel Valtteri Bottas a également trouvé son A-game, malgré un changement de PU entre les sessions, et commencera deuxième sur la grille pour un improbable lock-out de Mercedes au premier rang.

Hamilton a déclaré dans le parc fermé : « Nous avons été rapides [Friday] les essais, mais pour une raison quelconque, en FP3 et en particulier en qualifications, je manquais de rythme et j’avais particulièrement du mal avec les pneus.

«Pour nous, obtenir un doublé, je suis vraiment fier de Valtteri et de tous les membres de l’équipe, c’est un excellent résultat. Ces gars [Red Bull] étaient tellement rapides. Ils ont visiblement corrigé quelque chose dans leurs réglages et ils ont été rapides », a noté le Champion du Monde qui sera en quête de sa 103e victoire en Grand Prix dimanche.

Hamilton : je suis très fier et reconnaissant que nous ayons pu le mettre au premier rang dimanche

Plus tard, dans le rapport de l’équipe Mercedes, Hamilton a expliqué : « Cet endroit est l’une des pistes les plus difficiles à obtenir, j’étais à la limite tout le long du parcours et la voiture était sur le fil du rasoir.

« Essayer de tirer le maximum avec les pneus était si difficile. C’est difficile de comprendre pourquoi, il fait si chaud ici mais nous avons eu du mal à faire monter la température à l’avant et à l’arrière en même temps pour avoir de l’adhérence en début de tour.

« Je suis très fier et reconnaissant que nous ayons pu le mettre en première ligne pour dimanche, ça va être une course intense, a prédit Hamilton avant d’ajouter : « C’est toujours important d’avoir Valtteri à mes côtés, en particulier dans cette partie de l’année, il a exceptionnellement bien conduit et j’espère que nous pourrons faire du bon travail ensemble.

Bottas : C’est l’une des pistes les plus difficiles de l’année, à la fois mentalement et physiquement

A deux points de la fin, Hamilton devance Verstappen de huit points au classement des pilotes de F1, tandis que Mercedes devance Red Bull de cinq points au championnat des constructeurs.

Alfa Romeo lié Bottas, ce qui était pour George Russell l’année prochaine, pourrait jouer un rôle crucial dans la fin des titres.

Il a résumé ses qualifications : « Vous obtenez une telle montée d’adrénaline sur cette piste ! Demain ça va être dur, cet endroit est tellement intense mais au moins on commence dans les meilleurs endroits. Compte tenu de la difficulté des qualifications aujourd’hui, c’est un excellent résultat.

« Partir du côté gauche demain sera certainement poussiéreux, mais je vais m’efforcer de conserver la position. C’est l’une des pistes les plus difficiles de l’année, à la fois mentalement et physiquement, ce qui est excitant car tout peut arriver », a ajouté le Finlandais.

