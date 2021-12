Hamilton cesse de suivre la Formule 1 sur Instagram

17/12/2021 à 11h26 CET

Lewis Hamilton a cessé de suivre la Formule 1 sur Instagram. Les fans britanniques ont remarqué hier cette action qui, bien que n’étant qu’un geste, s’ajoute à l’absence du pilote au Gala des Champions FIA organisé hier soir à Paris. Toto Wolff, qui n’a pas non plus assisté à la cérémonie malgré le fait que Mercedes ait été récompensée pour son huitième titre mondial par équipe, a prévenu que le pilote britannique est très affecté et a répandu des rumeurs sur sa retraite : « Lewis ne surmontera jamais la douleur et l’angoisse qu’ils ont subies. causé à Abu Dhabi », a déclaré le patron de Mercedes.

Hamilton est resté silencieux sur les réseaux sociaux depuis la course de dimanche, bien qu’il soit réapparu cette semaine en public pour être fait chevalier par le prince de Galles au château de Windsor.

La légion de fans d’Hamilton a créé le mouvement « Je suis aux côtés de Lewis Hamilton », en soutien au pilote Mercedes, qu’ils considèrent comme « victime » d’un « vol » à l’issue du championnat du monde à Abu Dhabi.

Ummmm donc Lewis Hamilton vient de ne plus suivre @ F1 sur Instagram – Otis Kirkland (@otiskirklandIV) 16 décembre 2021

« Euh, alors Lewis Hamilton vient d’arrêter de suivre la Formule 1 sur Instagram », a partagé un fan sur les réseaux après s’être rendu compte que le Britannique avait fait un ‘unfollow’ à la F1 officielle.