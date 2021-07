Hamilton cherche à suivre, à améliorer et à accueillir son public pour l’aider à “l’emmener chez Red Bull” · .

Lewis Hamilton voit plusieurs raisons pour lesquelles le Grand Prix de Grande-Bretagne lui offrira de meilleures chances de victoire que les courses récentes.

Le champion du monde est dans une séquence de cinq courses sans victoire et a vu Max Verstappen de Red Bull accumuler une avance de 32 points sur lui en tête du classement.

Mercedes a apporté un package de mise à niveau pour ce week-end, qui, espère Hamilton, aidera à réduire son déficit par rapport à Red Bull. Il soupçonne également que le Silverstone jouera davantage sur les points forts de leur voiture que le Red Bull Ring.

“Beaucoup de travail a été fait au cours des deux dernières semaines, donc j’espère que nous reviendrons sur un circuit qui nous convient un peu mieux et j’espère de bon augure pour une bataille plus serrée au moins avec les Red Bulls”, a-t-il déclaré. mentionné.

« Il y a beaucoup de changements sur la voiture mais ce n’est pas une mise à jour massive en termes de grand écart que nous avons vu dans les courses. Mais cela nous aide certainement à combler cet écart. »

Hamilton a remporté trois des quatre premières courses de l’année, mais Red Bull a balayé toutes les cinq dernières.

« Les quatre premières courses, nous avions la voiture à combattre et c’était génial », a-t-il déclaré. « Ils ont fait un grand pas en avant, donc ça n’a pas été trop bien ces dernières courses, nous n’avons pas pu mener ce combat.

« J’ai bon espoir et je travaille vraiment aussi dur que possible avec l’équipe pour nous remettre dans cette position similaire à celle que nous occupions au début de l’année parce que je pense que c’est ce qui a déclenché une saison aussi excitante qu’elle l’était. De si petites différences entre nos performances signifiaient vraiment que nous pouvions jouer, en tant que pilotes, un rôle encore plus important. J’espère donc que cela reviendra.

La Formule 1 présente son nouveau format de qualification Sprint pour la première fois ce week-end. Hamilton voit le remaniement du format de course et le soutien du public local comme de nouvelles opportunités dont il pourrait profiter.

« Un autre élément que nous avons est cette course de sprint que nous avons, ce nouveau format. Bien sûr, il est facile pour chacun d’entre nous de se tromper, mais il y a là-bas des opportunités qui sont passionnantes.

“J’aimerais penser que les fans – on a toujours parlé de l’énergie et du buzz que les fans apportent et sans aucun doute quand c’est votre grand prix à domicile et que c’est la foule britannique avec laquelle vous venez plus, vous avez plus de chaleur derrière vous .

“J’espère donc que tous ceux-ci joueront ensemble, combleront ce bel écart que ces gars ont creusé en termes de performances et qui nous permettra de vraiment leur faire face ce week-end.”

