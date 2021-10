Hamilton contre Verstappen : confrontation au Texas

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont échangé la tête du championnat de Formule 1 à quatre reprises en six courses et le Grand Prix des États-Unis 2021 à Austin pourrait apporter une autre tournure à l’histoire.

Verstappen de Red Bull mène Hamilton de six points après 16 des 22 courses, mais le Circuit des Amériques garde des souvenirs plus heureux pour Mercedes sept fois champion du monde.

Il n’y a pas eu de course l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, mais Hamilton a décroché son sixième titre au Texas en 2019 après y avoir célébré son troisième en 2015.

Aucun pilote n’a connu plus de succès que le Britannique à Austin, Hamilton ayant remporté cinq victoires en huit départs. Chaque vainqueur est également parti en première ligne et Mercedes a pris la pole position dans les six derniers.

« Austin est un bastion d’Hamilton depuis plusieurs années maintenant », a observé Christian Horner, le patron de l’équipe Red Bull, après que Verstappen a repris la tête d’Hamilton en Turquie.

Valtteri Bottas a gagné à Istanbul pour Mercedes et a également été le dernier vainqueur à Austin, en pole position, mais le Finlandais devrait céder à Hamilton si les circonstances l’exigent à Austin.

« Cette saison a eu tellement de rebondissements, nous sommes donc prêts à réagir à tout ce qui nous arrivera ce week-end au Texas », a déclaré le patron de Mercedes, Toto Wolff, dont l’équipe compte 36 points d’avance sur Red Bull au classement des constructeurs.

Verstappen a remporté sept courses contre cinq pour Hamilton cette saison et a également mené beaucoup plus de tours que son rival de 36 ans.

Alors qu’Austin devrait davantage tirer parti des atouts de la Mercedes, avec plusieurs longues lignes droites, il existe également des virages serrés à basse vitesse et de bonnes possibilités de dépassement pour encourager Red Bull.

Il y a aussi toujours une première fois et Verstappen est prêt à saisir sa chance : « Nous avons toujours été compétitifs aux États-Unis et avons frôlé de bons résultats. Il s’agit donc de convertir cela en une victoire maintenant.

« Nous allons maintenant sur chaque piste en sachant que nous pouvons nous battre au moins pour un podium maintenant, mais aussi pour une victoire et c’est différent des années passées. Nous sommes concentrés à faire de notre mieux et à toujours essayer de gagner la course, et ce ne sera pas différent à Austin. Ce sera une autre bataille serrée ce week-end et j’attends cela avec impatience.

Le record de Verstappen en Amérique est également solide, avec une deuxième place en 2018, une troisième en 2019 et une quatrième en 2015 et 2017.

La bataille pour la troisième place au classement des constructeurs reste brûlante, avec McLaren 7,5 points d’avance sur Ferrari et les deux pleins d’espoir.

L’Australien Daniel Ricciardo attendra particulièrement avec impatience le Texas et recevra une récompense du patron de McLaren, Zak Brown, pour avoir remporté le Grand Prix d’Italie.

Ricciardo prendra la NASCAR Wrangler Chevrolet Monte Carlo 1984 de feu Dale Earnhardt Sr pour un tour du circuit.

« C’est l’un de mes grands héros, donc pouvoir conduire une de ses voitures va être un moment surréaliste et un peu un rêve devenu réalité. Un grand merci à Zak d’avoir tenu sa part du marché et d’avoir rendu cela possible. (Reportage d’Alan Baldwin)

Faits et statistiques sur le Grand Prix des États-Unis

Statistiques de Formule 1 pour le Grand Prix des États-Unis dimanche sur le Circuit des Amériques à Austin, Texas. La course est la 17ème manche du championnat du monde de 22 courses :

Distance au tour : 5,513 km. Distance totale : 308,405 km (56 tours) Pole position 2019 : Valtteri Bottas (Finlande) Mercedes une minute 32,029 secondes. Vainqueur 2019 : Bottas Race Record du tour : Charles Leclerc (Monaco) Ferrari une minute 36.169 secondes, 2019 Heure de départ : 1900GMT/1400 local REMARQUE : Pas de course en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Grand Prix des États-Unis

Austin accueille une course pour la neuvième fois et la piste dans le sens inverse des aiguilles d’une montre est la seule manche américaine du calendrier. Hamilton, Bottas, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen sont les seuls pilotes actuels à avoir déjà gagné aux États-Unis. Hamilton est le pilote le plus titré de l’histoire du GP des États-Unis avec six victoires. Hamilton a gagné cinq fois à Austin, tout en commençant trois fois en pole là-bas. Vettel a gagné à Austin en 2013 avec Red Bull et Raikkonen en 2018 avec Ferrari. Hamilton a décroché son troisième titre sur la piste en 2015 et son sixième titre en 2019. Toutes les courses à Austin ont été remportées depuis la première ligne de la grille. Mercedes a débuté en pole position lors des six dernières courses à Austin et tout au long de l’ère actuelle du V6 turbo hybride qui a débuté en 2014. Il n’y a pas de pilotes américains en F1.

Victoires de course

Hamilton a un record de 100 victoires en carrière, dont 79 avec Mercedes, sur 282 départs. Il est monté 176 fois sur le podium. Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, a remporté sept victoires cette année contre cinq pour Hamilton. Sergio Perez de Red Bull, Esteban Ocon d’Alpine, Daniel Ricciardo de McLaren et Bottas de Mercedes ont chacun gagné une fois. Ferrari a remporté 238 courses depuis 1950, McLaren 183, Mercedes 121, Williams 114 et Red Bull 72.

Position de tête

Hamilton a un record de 101 poles en carrière et a remporté 59 fois la pole. Il a décroché trois poles jusqu’à présent en 2021. Verstappen a été en pole huit fois, tandis que Charles Leclerc de Ferrari a été le plus rapide en qualifications en Azerbaïdjan et à Monaco. Bottas était en pole au Portugal et en Turquie, Lando Norris de McLaren en Russie.

Championnat du monde 2021

Verstappen a six points d’avance sur Hamilton. Mercedes devance Red Bull de 36 points. La tête du championnat n’a pas dépassé huit points pour sept courses d’affilée.