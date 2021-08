Hamilton critique la “farce” belge et la F1 la justifie

30/08/2021 à 11h06 CEST

Le Grand Prix de Belgique 2021 restera dans l’histoire comme l’un des plus embarrassants jamais disputés. Après un long retard de plus de trois heures sous une pluie battante, la course a finalement démarré derrière la voiture de sécurité, ne s’arrêtant que trois tours plus tard. De quoi proclamer Verstappen, auteur de la pole, vainqueur, garantir la répartition de la moitié des points du championnat au top 10 et même célébrer une cérémonie de podium insolite face aux huées et au mécontentement des fans qui s’y attendaient. patiemment sous le parapluie.

Assez aussi pour que la F1 remplisse son accord commercial avec les promoteurs du GP de Belgique et perçoive la redevance correspondante pour la célébration de la course. Même si c’était tout sauf une course. Le formalisme empêche également les téléspectateurs de réclamer le remboursement du montant des billets. “Aujourd’hui l’argent a parlé”, a lancé le septuple champion Lewis Hamilton devant les micros de Sky dès qu’il a fini. C’était l’un des plus critiques. Mais ils sont tous partis en colère. “Je préfère me mordre la langue… donner des points pour ça…” dit-il Fernando Alonso. Et lire Carlos Sainz: ” A propos de ceux qui disent depuis le canapé qu’il y a 20 ans ils auraient couru, ça me paraît idiot. On ne voyait rien et on roule à 300 km/h. C’est bien qu’un risque inutile n’ait pas été assumé , mais ils ne peuvent pas non plus être partagés. points sans compétition. “

La F1 contre-attaque

“Quand j’entends que quelqu’un suggère qu’il y a eu une discussion commerciale derrière ce qui s’est passé, c’est totalement faux, car quand on parle de course, il y a une responsabilité, c’est un processus clair, et ces choses ne sont pas du tout liées”, se défend le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, qui après de nombreuses années à la tête de Ferrari, sait parfaitement à quoi ressemblent les choses des deux côtés de la barrière. “Bien sûr, c’est dommage pour les gens, car tout le monde veut voir une course normale. Mais je pense que les décisions prises par la direction de course étaient tout à fait correctes. Il y avait l’envie et la volonté de faire la course. Il y avait des informations, car le situation était suivie, une fenêtre d’amélioration météorologique possible s’est présentée pour essayer de sortir et d’essayer de faire la course. Puis, dès qu’elle a repris, les commentaires étaient assez clairs, et d’autre part une autre prévision météorologique a été reçue selon celui qui n’a pas été possible de continuer. Malgré la déception pour tout le monde, je pense qu’en termes de gestion c’était la bonne chose à faire. “

Hamilton contradice esta versión: “Ellos sabían cuando nos enviaron al final que la pista no estaba mejor, y lo hicieron solo para que pudiéramos empezar dos vueltas detrás del coche de seguridad, que es el requisito mínimo para una carrera. Realmente espero que los aficionados recuperen son argent”. Sur Instagram, il était encore plus énergique : “Aujourd’hui, c’était une imposture et les seules personnes qui ont perdu étaient les fans qui ont payé beaucoup d’argent pour nous voir courir. Bien sûr, vous ne pouvez rien faire contre la météo, mais nous avons une équipe très sophistiquée pour nous dire ce qui se passe et il était clair que le temps n’allait pas s’améliorer”, a-t-il écrit. “Nous aurions dû seulement décréter l’annulation, ne pas risquer les pilotes, et surtout, rembourser l’entrée à nos fans qui sont le cœur de notre sport”, a-t-il tranché. Lewis.

“Le message aux fans, c’est que malheureusement on ne contrôle pas la météo. Avec deux tours ou sans, la dépense était là”, confie-t-il. Domencali qui est maintenant en négociations pour tenter de rattraper les fans déçus. Après le GP des États-Unis 2005, lors d’une manifestation contre les pneus Michelin n’ont laissé que six voitures en course, les spectateurs ont été remboursés.. “C’est quelque chose dont on peut discuter avec l’organisateur. Ce n’est pas nous qui mettons les billets. Quelque chose pourrait être fait, un bon geste. Vous payez l’entrée, et malheureusement la course était comme ça. En fin de compte, je suis sûr que l’organisateur, avec nous, considérera la plus grande attention aux fans. “

Domenicali Il a également confirmé qu’il aurait été impossible de déplacer la course à lundi : “Pas à cause de la logistique, mais pour de nombreuses raisons, la course ne peut pas être programmée le lendemain en raison de nombreux aspects liés à la disponibilité des commissaires sportifs et à la disponibilité des d’autres choses. Bien sûr, mais ce n’était pas possible.