Lewis Hamilton a qualifié les lois LGBTQ+ d’Arabie saoudite de « terrifiantes » et a fait part de ses inquiétudes concernant les droits des femmes dans le pays, qui organise sa première course de Formule 1 ce week-end.

La F1 a été accusée d’avoir facilité le « sportswashing » en organisant une course dans un pays qui a été critiqué pour son bilan en matière de droits de l’homme. Le pilote Mercedes a déclaré qu’il se sentait « à l’aise » en Arabie saoudite, mais a déclaré que c’était le choix de la F1 d’y aller et non le sien.

Hamilton portait un nouveau casque avec un drapeau « Progress Pride » lors de la dernière course au Qatar, attirant l’attention sur un éventail de groupes sous-représentés et discriminés. Il compte continuer à le porter ce week-end et lors de la prochaine manche à Abu Dhabi.

« Comme je l’ai dit lors de la dernière course, je pense que le sport et nous avons le devoir de nous assurer que nous essayons d’aider à sensibiliser à certains problèmes que nous voyons, en particulier les droits de l’homme, dans ces pays que nous allons, « , a déclaré Hamilton.

« Avec le plus grand respect pour tous ceux qui sont ici, j’ai jusqu’à présent reçu un accueil chaleureux de la part des gens sur le terrain. Je ne peux pas prétendre être le mieux informé ou avoir la compréhension la plus profonde de quelqu’un qui, en particulier, a grandi dans la communauté ici qui est fortement affectée par certaines règles et le régime.

« Est-ce que je me sens à l’aise ici ? Je dirais que oui. Mais ce n’est pas mon choix d’être ici. Le sport a fait le choix d’être ici.

« Que ce soit bien ou mal, je pense que pendant que nous sommes ici, encore une fois, je pense qu’il est important que nous essayions de sensibiliser. Ainsi, lors de la dernière course, par exemple, vous avez vu le casque que je portais. Je le porterai à nouveau ici et lors de la prochaine course parce que c’est un problème et c’est une loi.

L’homosexualité est illégale en Arabie saoudite et peut être punie de flagellation et d’emprisonnement. « Si quelqu’un veut prendre le temps d’aller lire ce qu’est la loi pour la communauté LGBTQ+, c’est assez terrifiant », a déclaré Hamilton. « Il y a des changements à faire. »

Hamilton a également souligné que les assouplissements de certaines restrictions aux droits des femmes, y compris l’ancienne interdiction aux femmes d’être autorisées à conduire, n’avaient pas permis à ceux qui avaient violé les lois du passé d’être graciés.

« Par exemple, le droit des femmes de pouvoir conduire [since] 2018″, a-t-il déclaré. « Certaines femmes sont toujours en prison pour avoir conduit il y a de nombreuses années.

« Il y a donc beaucoup de changements qui doivent se produire, et je pense que notre sport doit en faire plus. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :