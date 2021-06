Hamilton de nouveau en tête, Verstappen de près

in

Lewis Hamilton a riposté en FP3 pour le Grand Prix de Styrie en terminant en tête des feuilles de chronométrage, à plus de deux dixièmes de son rival pour le titre Max Verstappen.

Le Néerlandais a dominé les débats vendredi, mais a averti par la suite que les choses seraient serrées avant les qualifications et cela semble être le cas, Hamilton réalisant jusqu’à présent le meilleur temps du week-end avec un 1.04.369.

Hamilton était plus rapide dans les secteurs un et deux, avec Verstappen le plus rapide dans le secteur trois, mais il reste à voir si l’un ou l’autre pilote a montré son véritable rythme.

Valtteri Bottas, qui a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille après son tour dans la voie des stands hier, a terminé troisième, juste devant le deuxième pilote Red Bull Sergio Perez, quatrième.

Les deux joueront probablement un rôle le jour de la course, mais semblent être légèrement à la dérive de leurs coéquipiers en ce qui concerne le rythme ce week-end.

Hamilton ➡️ Hamilton ➡️ Verstappen

Yuki Tsunoda a terminé cinquième le plus rapide, légèrement devant son coéquipier Pierre Gasly en sixième, alors qu’AlphaTauri a continué de se montrer solide dans sa tentative de terminer meilleur des autres en Autriche.

Charles Leclerc a terminé septième, Fernando Alonso huitième, Lance Stroll neuvième et Sebastian Vettel 10e, la bataille au milieu de terrain étant à nouveau difficile à prévoir.

Antonio Giovinazzi a terminé 11e, devant Esteban Ocon et Carlos Sainz, tandis que George Russell a terminé 14e après avoir dominé la séance dans les premières étapes.

Kimi Raikkonen était 15e, juste devant Mick Schumacher, tandis que Daniel Ricciardo était la McLaren la mieux placée, 17e.

L’Australien a terminé deuxième FP2, donc le voir avec son coéquipier Lando Norris, qui a terminé FP3 en 19e, si loin dans l’ordre était quelque chose d’une surprise.

Enfin, Nicholas Latifi a terminé 18e et Nikita Mazepin 20e.