Hamilton, désespéré ; Mercedes, pragmatique

Pas le temps de se remettre du coup dur subi dimanche contre Max Verstappen et Red Bull au GP de Styrie, Lewis Hamilton cherche un moyen d’empêcher le GP d’Autriche, qui démarre ce vendredi, de devenir une répétition de la première rencontre au Red Bull Ring, où son rival a montré une supériorité écrasante qui rappelait de longues années de ” tyrannie ” du ” flèches d’argent ».

L’équipe de boissons énergisantes a ouvert un écart de 40 points par rapport à Mercedes dans le championnat par équipes, ce qui ne s’était pas produit depuis 2013, dans la glorieuse étape de Vettel. Oui Verstappen ajoute 18 points de plus que Lewis dans le monde des pilotes. Hamilton porte depuis Paul-ricard avertissement de augmentation de la puissance du moteur Red Bull Honda , jetant des soupçons qui agacent grandement Verstappen. Le septuple champion britannique devient tellement désespéré qu’il ne sait plus où viser.

« Suis-je inquiet ? J’essaie de ne pas le faire mais c’est la preuve qu’ils ils sont plus rapides. Je dois essayer de faire le meilleur travail possible chaque week-end, mais il faut trouver de la performance, apporter des améliorations, pousser…. Je ne sais pas si c’est dans l’aileron arrière, une amélioration du moteur, mais il faut trouver quelque chose”a déclaré le pilote britannique après la course en Styrie.

Mercedes vise la voiture 2022

Toto Wolff , le patron de Merceces, a reconnu avoir été “La première course en huit ans dans laquelle nous manquons de rythme, dans laquelle on voit que nous avons arrêté de développer la voiture pour cette année, car nous pensons que les prochaines années sont très importantes pour bien faire ». Ses propos, contrairement à ceux de Hamilton, étaient encore plus significatifs, bien que Wolff essayé de faire valoir qu’ils ne jettent pas l’éponge cette année.

“Ce fut une décision très, très difficile de ne pas poursuivre le développement de la W12, mais à partir de 2022 et dans les années à venir, nous allons avoir une nouvelle réglementation, un concept de voiture complètement différent, et il faut choisir », a-t-il souligné. « Certains peuvent continuer à apporter des choses. Red Bull a amené des camions jeudi et vendredi avec de nouvelles pièces. Le championnat ne se joue pas seulement avec l’arrivée de pièces aérodynamiques, car à ce stade précis, même ceux comme Red Bull qui continuent d’ajouter des améliorations, doivent changer tout le développement vers l’année prochaine”.

“Cela signifie que toute l’amélioration de la voiture autour des réglages, du travail de réglage, des pneus et de l’optimisation de notre façon de courir, deviendra une partie très, très importante. La lutte pour le titre est loin. a eu un week-end difficile ce week-end, sans armes dans notre arsenal pour gagner cette course équitablement. Mais on va gagner des courses cette saison, on va décrocher des pôles et on va se battre à fond cette année. “, augure .