Hamilton désireux d’affronter Russell “incroyablement talentueux” chez Mercedes · .

Lewis Hamilton dit qu’il accueillera George Russell dans Mercedes si le pilote Williams est confirmé comme son coéquipier pour la saison 2022 de F1.

Cependant, Hamilton a souligné qu’il soutiendrait son coéquipier actuel Valtteri Bottas, car Mercedes n’a pas encore confirmé qui sera le coéquipier de Hamilton l’année prochaine.

Hamilton s’est dit impressionné par la performance de Russell en qualifications le week-end dernier, lorsque le pilote Williams l’a propulsé sur la première ligne de la grille lors d’une séance de qualification très humide.

“Je pense honnêtement qu’il sera bon”, a déclaré Hamilton lorsque . l’a interrogé sur l’arrivée probable de Russell chez Mercedes. “Je pense que George est un pilote incroyablement talentueux, clairement. Je dirais que le seul moment fort de la semaine dernière a probablement été son tour de qualification, c’était incroyable.

«Je pense qu’il est humble, je pense qu’il a une excellente approche. Naturellement, étant britannique, j’imagine que cela aide probablement en termes de communication.

Russell stupéfait de surpasser Hamilton à Spa« En ce moment, je dois naturellement être très favorable à mon coéquipier, c’est pourquoi je soutiens toujours Valtteri parce que nous avons un travail à faire en ce moment. Aucun de nous ne peut gagner le championnat par équipe seul, nous devons le faire collectivement.

«Je pense qu’il est l’un des membres de l’avenir du sport. Je pense qu’il montre déjà une conduite incroyable jusqu’à présent et je suis sûr qu’il va continuer à grandir, alors quel meilleur endroit pour le faire que dans une grande équipe comme celle-ci ou dans quelle équipe il va.

Les performances de qualification toujours solides de Russell et sa deuxième place choquante à Spa ont fait de lui une star du futur. Hamilton le voit également de cette façon, mais a nié qu’il craignait d’affronter le joueur de 23 ans.

“Ce n’est pas comme si je n’avais pas été prouvé [myself]. J’ai couru contre des pilotes incroyables en tant que coéquipiers. Dans mon année recrue, j’étais aux côtés de Fernando [Alonso]. Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir quelque chose à prouver.

« Je suis à un autre endroit de ma vie. Je suis ravi de voir les jeunes passer – ce n’est pas que je veuille perdre contre un jeune, naturellement, mais je suis ravi de voir la progression du sport. Je suis un fan du sport à la fin de la journée.

“Vous m’avez entendu plus tôt dans l’année parler de Lando [Norris], c’est encourageant de voir ces jeunes s’en sortir. Ils sont féroces. Je me vois beaucoup dans cette jeune génération. C’est sur eux que le sport va s’appuyer pour aller de l’avant. Il y aura des choses que nous apprendrons les uns des autres.

Hamilton avait une relation de plus en plus tendue avec son premier coéquipier Mercedes, Nico Rosberg, qui s’est terminée lorsque son ancien rival en karting a quitté la F1 de manière inattendue après avoir remporté le championnat du monde 2016. Cela a conduit l’équipe à promouvoir à la hâte Bottas de Williams.

Cependant, Hamilton est convaincu qu’il pourra avoir une relation positive avec Russell s’il rejoint l’équipe l’année prochaine.

« Il est important que, naturellement, le respect soit toujours présent et que la communication soit au cœur de cela. Nous avons un cadre incroyable dans notre équipe en termes de moral, en termes de processus et de la façon dont l’équipe a mis ses bras autour des deux pilotes et c’est pourquoi nous avons l’harmonie dans notre équipe. Je pense que nous sommes tellement mieux préparés que les années précédentes, donc cela ne m’inquiète pas vraiment.

Le rôle de Russell en tant que remplaçant pour Hamilton au Grand Prix Sakhir de l’année au moins lui permettra de s’adapter plus facilement à l’équipe, estime le champion du monde.

« Quand vous commencez avec quelqu’un de nouveau, cela prend du temps. Même lorsque nous avons un nouvel ingénieur ou un nouveau mécanicien, il leur faut un moment pour s’intégrer.

« Mais George a déjà été sur le circuit avec nous, il a déjà fait une course avec l’équipe, il a déjà été en retrait alors que Valtteri et moi avons travaillé dans le passé. Je pense donc qu’il connaît bien l’environnement.

« Mais je me concentre actuellement sur moi et Valtteri a un travail à faire et je suis fier de travailler aux côtés de Valtteri. Je pense que c’est un être humain décent et je pense que c’est au cœur du respect que j’ai et en plus de cela, c’est un compétiteur proche. Il n’abandonne jamais, continue de pousser et il m’a aidé à livrer ces championnats avec l’équipe. Je n’aurais pas pu le faire sans lui.

