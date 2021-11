Hamilton dit au revoir au Brésil avec une autre sanction

14/11/2021 à 22:41 CET

Le Grand Prix du Brésil a débuté par une pénalité controversée pour Lewis Hamilton, qui avait été le plus rapide en qualifications vendredi. Samedi, les commissaires sportifs l’ont disqualifié après avoir détecté une infraction technique liée à l’aileron arrière de sa Mercedes, qui incluait apparemment, de seulement 0,02 millimètre, le règlement qui marque une ouverture maximale de 85 millimètres dans l’aile lorsque l’aile est activée. .

Le septuple champion britannique, qui joue sa huitième couronne contre Max verstappen, n’a pas jeté l’éponge. Il s’est rallié du fond de la grille pour terminer la course de sprint cinquième, et a ramé à contre-courant ce dimanche pour remporter le grand prix après avoir commencé dixième. Et tout cela après avoir dépassé Verstappen, que la FIA a décidé de ne pas sanctionner pour une action controversée au virage 4 d’Interlagos avant la première tentative de dépassement de Hamilton.

Après tant de tensions accumulées, il est normal que l’Anglais le fête en grand dans le pays où il compte le plus de fans. Lewis a tenu à rendre un hommage particulier à Ayrton séné après avoir franchi la ligne d’arrivée, en agitant un le drapeau du Brésil qui l’a accompagné jusqu’au podium. Lors de son tour d’honneur, il a desserré le ceintures de sécurité de sa voiture et c’est un motif de sanction.

Quelques minutes plus tard, Mercedes a reçu une autre communication : « Un représentant de l’équipe est tenu de se rendre chez les Commissaires Sportifs à 17h00 en relation avec l’incident indiqué ci-dessous : « Violation présumée de l’Annexe L Chapitre III de l’article 4 du Code Sportif International » ( utilisation des ceintures de sécurité) Enfin, Hamilton a été condamné à une amende de 5 000 euros, qui a également été averti que s’il commettait une autre infraction similaire cette saison ou la suivante, il devra payer 20 000 euros.

« Les commissaires ont écouté le représentant de l’équipe et examiné les preuves vidéo. Le conducteur de la voiture 44, Lewis Hamilton, a débouclé ses ceintures de sécurité sur les genoux après la fin de la course. fondamentalement dangereux de déboucler les ceintures de sécurité pendant que la voiture est en mouvement. Même à basse vitesse, ces voitures sont très rapides pour un occupant sans ceinture de sécurité. De plus, les pilotes de Formule 1 sont un exemple pour les catégories juniors. Il est essentiel que les pilotes des catégories juniors apprennent l’importance d’utiliser tous les dispositifs de sécurité de la voiture à tout moment », argumente la note de la FIA.

Le patron de Mercedes, Toto loup, était très contrarié par la disqualification de Hamilton samedi et pour avoir laissé impuni Verstappen pour ses manœuvres défensives dans la course de ce dimanche. « Max conduit de manière sensationnelle et toujours avec le couteau entre les dents, il a aussi tendance à très bien se positionner sur la piste. Mais si vous faites quelque chose comme ça, vous devez attendre une pénalité de cinq secondes ou quelque chose de similaire. Il ne suffit pas de regarder les conséquences, de considérer cela comme un incident de course et ensuite d’essayer de le balayer sous le tapis, cela a été vraiment embarrassant de la part des commissaires sportifs. Ils nous font du mal. «