Hamilton dit que les huées “m’alimentent” après avoir pris la 101e pole position · .

Lewis Hamilton a conduit son coéquipier Valtteri Bottas à un lock-out de Mercedes au premier rang au Hungaroring, mais a été accueilli par des huées de certains dans la foule à la fin de la séance.

Le pilote Mercedes a établi un premier temps en Q3 qui n’a pas été battu après les derniers runs des pilotes. Les pilotes Mercedes ont couru devant la paire de Red Bull à la fin de la séance et Hamilton a entamé son dernier tour si tard qu’un seul de leurs rivaux – Max Verstappen – a pu entamer son dernier tour avant que le drapeau à damier ne soit présenté.

“C’était un tour de qualification incroyable, ce dernier”, a déclaré Hamilton. “Je pense que ce week-end a été un travail d’équipe incroyable de la part de tout le monde, Valtteri inclus

“[We’re] essayant juste de faire avancer la voiture, se développant constamment, les gars de l’usine [have] n’a laissé aucune pierre non retournée. C’est donc incroyable de voir tout le monde se rassembler, se rallier et aller de l’avant.

Hamilton a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la réaction négative de certains dans la foule. « J’apprécie le grand soutien que j’ai reçu ici », a-t-il déclaré. «Je ne me suis jamais senti aussi bien avec les huées. Si quoi que ce soit, cela ne fait que me nourrir. Donc ça ne me dérange pas vraiment.

Les deux pilotes Mercedes ont pu passer en Q3 en pneus médium, tandis que les deux Red Bull ont choisi de commencer la course en soft. Hamilton a déclaré que la différence de stratégie au départ de la course créerait un scénario tactiquement intéressant.

“Je pense que le pneu tendre vaut quelque chose comme cinq mètres dans le premier virage, évidemment c’est un long chemin vers le bas pour le premier virage”, a-t-il déclaré. « C’est donc surprenant de voir les gars derrière nous, tout le monde dans le top 10, sur le soft sauf nous. Nous verrons.

« C’est vraiment formidable d’avoir un lock-out pour notre équipe, c’est la première fois depuis longtemps. Alors merci à tous ceux qui sont revenus à l’usine.

