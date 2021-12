Hamilton dit que les règles de course « ne s’appliquent clairement pas à l’un d’entre nous » – .

Lewis Hamilton a critiqué l’application des règles de course de la Formule 1 à la suite d’une autre rencontre controversée avec son rival au championnat lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Hamilton et Max Verstappen ont échangé plusieurs fois leurs positions pendant la course, mais se sont retrouvés hors piste à plusieurs reprises. Parfois, on a conseillé à Verstappen de laisser Hamilton le dépasser, mais Hamilton a déclaré que l’application des règles n’avait pas été cohérente.

Il a évoqué un autre incident entre les deux hommes au Brésil, où Verstappen a été autorisé à rester devant son rival malgré une course large, emmenant Hamilton avec lui.

«Je ne pense pas avoir changé ma façon de courir, a dit Hamilton. « Je pense que nous avons vu plusieurs cas cette année – même avec le Brésil – nous sommes censés faire notre course sur piste entre les lignes blanches. Et les règles n’ont pas été claires de la part des stewards – ces choses ont été autorisées, donc ça a continué.

« D’après ce que j’ai compris, je sais que je ne peux pas dépasser quelqu’un et sortir de la piste, puis garder la position. Je pense que c’est bien connu de tous les pilotes, mais cela ne s’applique pas à l’un d’entre nous, je suppose. »

Verstappen, qui s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes et un point sur sa licence pour avoir quitté la piste et pris l’avantage à une étape, a également critiqué l’application des règles lors de la course d’aujourd’hui. Le pilote Red Bull pense que les deux pilotes ont enfreint les règles en courant large.

« Je trouve intéressant que je sois celui qui écope d’une pénalité lorsque nous courons tous les deux en dehors des lignes blanches », a-t-il déclaré.

«Au Brésil, tout allait bien et maintenant, tout à coup, je reçois une pénalité pour cela. Eh bien, vous pouviez clairement voir que les deux n’avaient pas fait le coin.

Il a réitéré sa plainte selon laquelle trop de pénalités ont été introduites pour des incidents lors de courses récentes.

« Je pense que ces derniers temps, nous parlons plus de lignes blanches et de pénalités que de véritables courses de Formule 1, et c’est, je pense, un peu dommage. »

