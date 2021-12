Hamilton dit qu’il est « en bonne position » malgré la pole position de Verstappen – .

Lewis Hamilton ne s’inquiète pas du fait que son rival au championnat, Max Verstappen, parte de la pole position, car le duo débutera dimanche la course décisive pour le titre sur différents composés de pneus.

Verstappen partira de la pole position sur les pneus tendres tandis que Hamilton dispose d’un ensemble de médiums, qui devraient durer plus longtemps dans les premières phases de la course.

Le pilote Red Bull a remporté la pole position pour l’Abu Dhabi grâce en partie à son coéquipier Sergio Perez qui lui a donné un sillage. Mais Hamilton n’était pas convaincu que sa voiture était assez rapide pour battre la Red Bull.

« Nous ne pouvions tout simplement pas répondre à ce tour, c’était un tour fantastique de sa part », a déclaré Hamilton. « Mais nous sommes en bonne position, j’aimerais penser, avec nos pneus pour demain et j’espère que nous pourrons faire une bonne course. »

Hamilton a semblé rapide dans les premières phases des qualifications, mais a perdu la pole position face à Verstappen par plus de trois dixièmes de seconde.

« Vous avez vu le premier tour, j’ai perdu un peu de temps dans le virage cinq », a-t-il expliqué. « Mais le dernier tour était agréable et propre, je ne pouvais tout simplement pas aller plus vite.

« Je ne sais pas si c’est la préparation des pneus, en termes de tour de piste mais néanmoins, je n’ai pas pu battre ce temps qu’il a fait aujourd’hui, il méritait pleinement la pole. »

« Je suis toujours au premier rang, nous avons la différence entre les pneus et je suis reconnaissant de pouvoir voir où il est », a ajouté Hamilton. « Et puis nous pouvons essayer de naviguer à partir de là. »

Verstappen a déclaré que remporter la pole position pour la course finale était « un sentiment incroyable » après le bon début de week-end d’Hamilton.

« Nous avons définitivement amélioré la voiture à nouveau en qualifications car jusqu’à présent, ce week-end a été un peu intermittent », a-t-il déclaré. «Je suis incroyablement heureux de cela, c’est bien sûr ce que nous voulions.

« Mais ce n’est jamais facile, surtout avec leur forme lors des dernières courses. Maintenant, j’attends avec impatience demain parce que c’est le plus important.

Le pilote Red Bull a commencé la Q2 sur le composé moyen mais est passé à la gomme tendre pour commencer la course après avoir bloqué un run et crevé ses pneus.

« Je me sentais bien avec les deux pneus », a-t-il déclaré. « Bien sûr, naturellement, maintenant, le soir, il fait un peu plus frais, donc cela devrait être un peu plus facile pour les pneus tendres.

« Mais nous verrons demain, évidemment, il est d’abord important d’avoir un bon départ et à partir de là, nous essaierons simplement de faire notre course, de faire de notre mieux et nous verrons où nous finirons. »

