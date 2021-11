Lewis Hamilton dit qu’il n’est pas dans le rythme après la première journée de course au Qatar et qu’il doit comprendre les choses du jour au lendemain.

Ce n’était pas le meilleur début de l’avant-dernier week-end de course de la saison pour le Mercedes homme avec lui tombant en tête soit FP1 ou FP2, terminant en P4 dans les deux sessions.

Le matin et l’après-midi, il était également un peu plus lent que son coéquipier Valtteri Bottas, le Finlandais étant trois dixièmes plus rapide dans le premier et quatre dixièmes plus rapide dans le second, qu’il a dominé.

Peut-être plus important encore, Hamilton n’a pas non plus terminé devant Max Verstappen dans l’un ou l’autre, bien qu’on s’attende à ce qu’il ait des machines plus puissantes que le Néerlandais sur le circuit.

S’exprimant par la suite, il a déclaré qu’il n’était pas encore sûr s’il serait capable de combattre l’homme Red Bull à la fin du week-end et que le travail devait être fait avant cette date.

« Aucune idée », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il serait à égalité avec son rival pour le titre dans la course.

« Pour le moment, comme je l’ai dit, je suis un peu lent, nous devons donc comprendre cela ce soir. »

Ses difficultés à trouver ses marques sont quelque peu compréhensibles par le fait que c’est la première fois que la Formule 1 court sur le circuit et que la plupart des pilotes, y compris lui-même, l’ont fait.

Cependant, il ne rencontre pas trop de problèmes, même si, comme Lando Norris, il a subi des dégâts sur les trottoirs que certains jugent trop élevés et punitifs.

« Du point de vue du conducteur, ça va », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, ce sont tous des virages à grande vitesse, donc c’est définitivement physique, mais la piste est plutôt agréable, pas de vrais problèmes.

« Et oui, je veux dire qu’il y a un peu de dégâts, je pense juste à cause des trottoirs, mais rien de trop grave, espérons-le. »

À l’approche du premier jour de course, le plus gros sujet de discussion était une question hors piste, tout le monde attendant que la FIA annonce sa décision concernant le droit de Mercedes de revoir l’appel des commissaires à ne pas pénaliser Max Verstappen au Grand Prix de Sao Paulo. .

L’appel a finalement été rejeté et Hamilton a déclaré qu’il n’y avait de toute façon pas prêté attention, préférant se concentrer sur le week-end qui l’attendait plutôt que sur celui qui vient de s’écouler.

« Je n’ai aucune idée là-dessus parce que je n’en fais pas partie et je me concentre sur le fait d’essayer de faire mon week-end », a-t-il déclaré.