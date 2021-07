Hamilton doute que la mise à niveau du GP de Grande-Bretagne réduise l’écart avec Red Bull · .

in

Lewis Hamilton doute que la mise à niveau que Mercedes a prévue pour la prochaine manche du championnat du monde soit suffisante pour combler l’écart avec Red Bull.

Les champions du monde ont été battus par Red Bull lors des cinq dernières courses. Hamilton a perdu 32 points de retard sur Max Verstappen après avoir terminé quatrième du Grand Prix d’Autriche hier.

“Ces dernières courses ont été difficiles et il est évident qu’il ne fait qu’avancer, donc je ne peux pas vraiment faire grand-chose à ce sujet”, a déclaré Hamilton.

Red Bull a apporté une série d’améliorations aérodynamiques à sa voiture au cours de la saison. Mercedes apporte un nouveau développement à sa voiture au Grand Prix de Grande-Bretagne, bien que le directeur de l’équipe Toto Wolff ait déclaré qu’il ne s’agirait pas d’un changement majeur.

« Nous avons un peu à venir, mais cela ne va pas réduire suffisamment l’écart », a déclaré Hamilton. « Donc, nous devons faire un peu plus de travail. »

Après avoir dominé la saison 2020, Mercedes s’est retrouvée sous la pression féroce de Red Bull cette année. Hamilton a effectué des visites régulières à l’usine de l’équipe pour contribuer aux efforts de développement de l’équipe, et espère une performance plus compétitive lors de sa course à domicile dans deux semaines.

« Je prie pour un scénario différent lors de la prochaine course », a-t-il déclaré. « Mais vous regardez leur voiture, c'est juste sur des rails. »

« Nous avons absolument tout donné ces deux dernières semaines, je suis allé à l’usine chaque semaine pour essayer d’extraire le plus possible de la voiture.

«Notre voiture ne va tout simplement pas bien ici pour une raison quelconque. J’espère vraiment que ce sera le cas dans ces prochains.

Les deux équipes étaient plus proches lors des premiers tours du championnat, a déclaré Hamilton, mais Red Bull a pris de l’avance au cours des derniers tours.

« C’est dommage que ce ne soit pas aussi proche qu’au début de l’année, mais c’est comme ça.

« Nous avons encore beaucoup de courses devant nous, donc nous devons juste garder la tête baissée et continuer à nous brancher. »

