Hamilton : "Drapeau rouge? C’est incroyable!"

Lewis Hamilton n’en revenait pas lorsque la direction de course a décidé de lever le drapeau rouge après l’accident de Mick Schumacher lors du GP d’Arabie saoudite, au 14e tour de la course. Le motif? Que Lewis et Bottas ont profité du fait que la ‘safety car’ était en piste pour changer les pneus, quelque chose que Verstappen n’a pas fait, sauvant ainsi l’arrêt. Mais en arrêtant la course, le Néerlandais a pu les changer sereinement et rester premier dans la course.

Une fois cette condition connue, Hamilton a explosé. « Pourquoi y a-t-il un drapeau rouge? C’est incroyable ….le mur de pneus a l’air bien! Découvrez quelle est la raison. Pouvez-vous changer les pneus ? », assura l’Anglais. » Malheureusement oui « , a répondu Peter Bonnington, ingénieur piste.

James Vowles, stratège en chef de Mercedes, a tenté de le réconforter : « Entrer dans les stands était un risque qu’on savait qu’on avait parce qu’on savait qu’ils pouvaient lancer le drapeau rouge, je vais aller te parler »