Hamilton, en mode champion en Arabie Saoudite

Lewis Hamilton (Mercedes), vainqueur des deux derniers Grands Prix au Brésil et au Qatar, maintient une dynamique positive et a entamé le Grand Prix d’Arabie saoudite, l’avant-dernière manche de la Coupe du monde, avec la même force. Le Britannique a mené les deux premières séances libres sur le nouveau circuit de Djeddah, avec le leader du championnat Max Verstappen en quatrième position provisoire, quoique à moins de deux dixièmes.

Hamilton il a réussi à boucler un tour à un rythme soutenu avec le pneu médium et s’est placé en tête du classement, étant également le plus rapide dans le premier secteur, le plus sinueux et le plus complexe. Il a réalisé un temps de 1.29.018 et n’a laissé à son partenaire que 61 millièmes Bottas, dépassant les deux Mercedes pour Max verstappen. L’Anglais, qui a roulé sur les nouvelles softs, n’a pas réussi à améliorer son chrono, tandis que Fernando Alonso, qui est revenu sur le podium de la F1 au Qatar après sept ans, a une nouvelle fois surpris et réussi à se classer cinquième, à 4 dixièmes du retard. Hamilton. Aussi Pierre Gasly a offert sa meilleure version, dépassant même Verstappen pour terminer troisième, à 81 millièmes de tête.

À quatre minutes de la fin, il y a eu un accident effrayant de Charles Leclerc Heureusement, il a réussi à sortir de sa Ferrari de son propre pied, complètement détruit après l’impact à grande vitesse contre les barrières de protection. Le premier drapeau rouge du week-end a mis fin prématurément à la séance, finalement menée par Hamilton.

Djeddah n’est pas seulement une question de pouvoir

Deux séances d’essais libres se sont déroulées, la seconde de nuit, dans les mêmes conditions que la bataille pour la pole et la course de dimanche. Cependant, il n’y a toujours pas de prévisions claires. Oui, la piste est à la hauteur du slogan avec lequel elle a été promue : « Le circuit urbain le plus rapide du monde & rdquor ;. Les voitures atteignent une vitesse moyenne de plus de 250 km/h et roulent à pleine vitesse jusqu’à 80 % du tour. Le danger se ressent aussi avec le trafic et la proximité des murs. Et les doutes au cas où une évacuation d’urgence serait nécessaire.

Le morceau combine lignes droites et courbes enchaînées dans un rythme endiablé, donc ce n’est pas de la puissance pure. On ne peut pas dire que c’est un circuit 100% favorable pour Mercedes, même si la vérité est qu’au moins en ce premier jour, les hommes de Brackley semblent avoir une longueur d’avance.

Pour l’instant, Hamilton a dominé les premiers essais libres sur Verstappen, mais Red Bull n’a été que de 56 millièmes. Bien sûr, profitant du sillage de Williams dans son dernier tour en piste pour tenter d’intimider les Anglais. Et lors des deuxièmes essais libres, l’avantage du septuple champion Mercedes s’est répété, bien que Max a continué à se cacher. Le moment de vérité arrivera demain samedi (18h00), quand le pouls de la pole cela clarifiera vraiment les options de chacun.

Du côté des Espagnols, Alonso a terminé la journée avec un bon feeling, en cinquième position et suivi de son coéquipier Ocon, donnant de l’espoir à Alpine, tandis que Carlos Sainz était septième avec la Ferrari.

