Hamilton entame des pourparlers sur le contrat avec Mercedes et souhaite que Bottas reste son coéquipier · .

Lewis Hamilton a confirmé qu’il avait entamé des discussions avec Mercedes sur un nouvel accord pour conduire pour eux lors de la saison 2022 de F1.

Le septuple champion du monde a signé la dernière prolongation de contrat il y a tout juste quatre mois, à la veille de la nouvelle saison. Les pourparlers sur son accord de 2021 ont été retardés par la conclusion tardive du championnat du monde de l’année dernière, et le fait que lui et le directeur de l’équipe Toto Wolff ont contracté Covid-19 à l’époque.

Pas plus tard qu’en décembre de l’année dernière, Hamilton a déclaré qu’il n’avait pas encore entamé les pourparlers sur son prochain contrat. Cependant, il tient à conclure les discussions plus tôt que la dernière fois, et a confirmé aujourd’hui que les discussions sont déjà en cours.

“Nous avons entamé des discussions”, a-t-il déclaré. “Pas grand chose à dire mais nous avons entamé des discussions et les choses sont positives.”

Mercedes envisage de remplacer le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, par le pilote junior George Russell, qui court actuellement pour Williams. Hamilton a clairement indiqué qu’il pensait que l’équipe devrait rester avec la même formation.

“Valtteri est mon équipe maintenant et nous avons tous les deux eu des hauts et des bas dans notre carrière”, a-t-il déclaré. “Mais comme je l’ai dit, je pense que c’est un coéquipier fantastique et je ne vois pas nécessairement que cela doit changer.”

