Hamilton envisage-t-il de quitter la F1 après la débâcle d’Abou Dhabi ? · Fans de course

Suite à la non-présentation de Lewis Hamilton lors de la remise des prix de la FIA la semaine dernière, l’instance dirigeante du sport est confrontée à la question de savoir comment réagir à sa violation du protocole.

Le règlement sportif de la Formule 1 impose aux pilotes qui terminent dans les trois premières places du championnat d’assister à la cérémonie qui s’est déroulée jeudi à Paris. C’est donc à la nouvelle équipe de la FIA, dirigée par le président nouvellement élu Mohammed Ben Sulayem, de décider s’il faut sanctionner Hamilton.

Mais auront-ils encore un pilote à punir lorsque la nouvelle saison arrivera ? Plus d’une semaine s’est écoulée depuis la défaite choc d’Hamilton face à Max Verstappen à la suite d’un redémarrage controversé dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a provoqué une réaction furieuse de son équipe Mercedes et a presque vu l’issue de la course décisive pour le titre. à une audience d’appel. Rien n’a été entendu de Hamilton depuis ses mots d’adieu avant la cérémonie du podium il y a neuf jours.

« Tout d’abord, un grand bravo à Max et à son équipe », a commencé Hamilton. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année. Mon équipe, tout le monde à l’usine, tous les hommes et les femmes que nous avons et ici ont travaillé si dur toute cette année. Cela a été la saison la plus difficile et je suis si fier d’eux et si reconnaissant de faire partie du voyage avec eux.

Analyse : Les quatre minutes qui ont changé le destin du championnat du monde 2021« On a tout donné. Cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné et nous n’avons jamais abandonné – c’est la chose la plus importante.

« Je me sens bien dans la voiture ces derniers mois, surtout à la fin », a-t-il ajouté. « Si je suis honnête, nous sommes toujours dans la pandémie et je souhaite juste que tout le monde reste en sécurité et passe un bon Noël avec toutes leurs familles et nous verrons pour l’année prochaine. »

Comme il n’a rien dit publiquement depuis lors, ces cinq derniers mots en particulier ont invité une sur-interprétation. Est-il tellement aigri par la façon dont les événements se sont retournés contre lui dans les deux derniers tours à Abu Dhabi qu’il se prépare à mettre un terme à sa carrière en F1 ?

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Quelque 26 millions de followers sur Instagram et près de 7 millions de plus sur Twitter attendent d’avoir d’autres nouvelles de lui mais n’ont pour l’instant rien entendu du tout. « P2 au premier rang demain, pas mal puisque je préfère la bataille », a-t-il signé sur les réseaux sociaux avant la course. Préfère-t-il toujours la bataille, ou a-t-il perdu confiance dans la capacité de la FIA à assurer un combat équitable ?

Rapport: les coureurs du milieu de terrain de F1 sont restés «sans voix» et confus par un redémarrage tardif controverséSon commentaire à la radio alors que Verstappen le menait jusqu’au drapeau à damier indiquait la profondeur de son désespoir alors que la course qu’il avait menée toute la journée – et avec elle, le championnat – lui était arraché lors de la dernière tournée : « C’est en train d’être manipulé , homme! »

Hamilton n’a pas complètement disparu depuis la course d’Abu Dhabi. Il a été photographié par Mercedes, souriant à son retour d’après-saison à l’usine (en haut) pour féliciter l’équipe pour sa huitième victoire consécutive au championnat des constructeurs. Mais dans les jours qui ont précédé cela, l’équipe a clairement indiqué à quel point elle était furieuse face à l’appel du contrôle de course qui a fait basculer la lutte pour le titre.

Quelques heures après la fin de la course, Mercedes a protesté contre le résultat, l’a perdu et a notifié son intention de faire appel. Ils se sont finalement retirés de cette ligne de conduite, bien que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, ait clairement indiqué que ce n’était pas parce qu’ils s’attendaient à perdre, mais parce qu’ils ne pensaient pas qu’une victoire devant le tribunal restaurerait le championnat perdu de Hamilton.

Dans le passé, Hamilton a été réticent à s’impliquer dans des manifestations, disant même à Mercedes d’en lâcher une contre Verstappen à Suzuka il y a cinq ans. À cette occasion, selon Wolff, lui et l’équipe étaient en phase sur la décision de poursuivre initialement puis d’abandonner une offre d’appel.

« À chaque étape, il s’agissait de décisions conjointes », a expliqué Wolff. «Nous avons décidé avec Lewis de protester, de lancer l’appel et de retirer l’appel.

Le père d’Hamilton l’a consolé après une défaite choc dans le dernier tour« Comme vous pouvez l’imaginer, non seulement pour lui mais aussi pour nous en tant qu’équipe, c’était terrible d’être confronté à une décision qui a décidé de l’issue du championnat du monde. Mais personne d’entre nous, ni lui ni nous, ne veut gagner un championnat du monde dans la salle d’audience.

« Mais, d’un autre côté, nous avons été profondément lésés dimanche, et ce n’était pas seulement un cas de mauvaise décision, c’était une lecture libre des règles et cela a laissé Lewis comme un canard assis. »

Lorsqu’il s’est adressé aux médias la semaine dernière, Wolff a mis en doute l’empressement de Hamilton à revenir. «Je suis dans un dialogue quotidien avec lui mais je respecte aussi le fait qu’il n’y a pas grand-chose à dire en ce moment. Chacun de nous gère à sa manière les sentiments que nous avons en ce moment.

«Je dois juste faire tout ce que je peux pour l’aider à surmonter ces sentiments imminents qu’il a afin qu’il revienne fort avec un amour du sport et une confiance dans la prise de décision du sport l’année prochaine. Et nous souhaitons vivement que ce soit le cas.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

L’avenir de Hamilton était une question d’incertitude il y a à peine 12 mois : il a terminé la saison sans accord pour courir en 2021. Une prolongation d’un an a finalement été signée en février. Moins de cinq mois plus tard, Hamilton et Mercedes ont annoncé un nouvel accord pour le garder dans l’équipe jusqu’à la fin de 2023.

Commentaire: Appelez la finale du championnat de F1 entachée, mais pas son nouveau champion méritantAprès s’être réengagé en F1 à deux reprises au cours de l’année civile écoulée, il est difficile de croire que la dévotion d’Hamilton envers le sport a été irrévocablement brisée par une seule action, aussi lésée qu’il ait pu l’être. Semer un peu de doute sur son avenir – par exemple, en ne suivant pas la F1 sur Instagram – est un rappel bien ciblé à toutes les personnes concernées à la fois de sa puissance de star et du désir de l’équipe de voir l’examen de la FIA de la débâcle d’Abou Dhabi « non seulement proposer des mots, mais en fait des actions », comme l’a dit Wolff.

Mais lorsque viendra le moment de reprendre le combat, nul doute que Hamilton reprendra son casque. Le conducteur qui porte les paroles du poème inspirant et provocateur de Maya Angelou « Still I Rise » a fait de la persévérance face à l’adversité son mantra, et n’est sûrement pas sur le point de laisser cet échec décourager sa poursuite d’un record de huitième championnat du monde.

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :