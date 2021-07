Hamilton est convaincu que Mercedes peut encore s’améliorer après la “première rangée” de vendredi · .

in

Lewis Hamilton a été encouragé par le rythme de Mercedes dans des conditions extrêmement chaudes sur le Hungaroring vendredi.

Lui et son coéquipier Valtteri Bottas ont terminé la séance le plus rapidement, Hamilton seulement deux centièmes de seconde plus lent que son coéquipier. Le rival du championnat Max Verstappen était à près de trois dixièmes de seconde derrière.

Le pilote Mercedes a déclaré qu’il avait « certainement » été encouragé par la performance de l’équipe dans les conditions chaudes.

“Ce n’est pas vraiment génial là-bas, en termes d’adhérence, il y a beaucoup de glissement, je suppose que nous sommes déjà en surchauffe dès que nous quittons la voie des stands”, a déclaré Hamilton. « Mais tout le monde est dans le même bateau là-bas.

“Mais voir Valtteri et moi tous les deux sur la ‘première ligne’, en termes de rythme, je pense que c’est super pour l’équipe et nous ne ferons qu’améliorer cela. Nous avons du travail à faire ce soir pour voir comment nous pouvons affiner un peu plus la voiture, mais c’est un bon début.

Hamilton a déclaré qu’il avait l’impression que ses pneus “fondaient” alors que les températures de la piste atteignaient 63 ° C au cours de la deuxième heure d’entraînement.

« Il est assez difficile d’obtenir l’équilibre », a-t-il déclaré. « C’est assez différent de la dernière course à laquelle nous étions, où tout le monde avait du mal avec les pneus avant.

«C’est une bête différente cette année et c’est différent à chaque course à laquelle vous participez. Cela a été un processus intéressant d’essayer de les comprendre.

Comme Mercedes a eu tendance à mieux performer dans des conditions plus fraîches cette année, Hamilton était satisfait de sa performance dans la manche de vendredi.

“Je suis assez optimiste avec les températures extrêmes en ce moment”, a-t-il déclaré. « Je suis optimiste car je pense que nous pouvons définitivement améliorer l’équilibre de la voiture et si nous pouvons le faire, cela nous place également dans une meilleure position pour la course.

« Mais bien sûr, c’est beaucoup plus agréable à conduire quand il fait plus frais. Ces pneus ne sont pas contents la plupart du temps de toute façon, ils n’aiment définitivement pas cette température.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :