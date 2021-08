Hamilton est “fidèle” à Bottas mais la décision appartient à Wolff

in

Lewis Hamilton concède que sa « loyauté » envers Valtteri Bottas ne suffira peut-être pas à sauver le siège du Finlandais, car cette décision appartient à Toto Wolff.

Mercedes est, du moins en apparence, toujours en train de regarder sa composition de 2022 alors qu’elle essaie de décider qui sera le partenaire de Hamilton la saison prochaine – Bottas ou George Russell.

Le patron du sport automobile, Wolff, a récemment laissé entendre que même lorsqu’une décision a été prise, les fans pourraient devoir attendre un certain temps pour une annonce.

“Nous déciderons très rapidement”, a-t-il déclaré. « Mais l’annonce [the timing of it] dépendra des circonstances.

“Tant que nous serons transparents avec Valtteri et George, nous pourrons gérer la situation. Car le plus dur pour un conducteur, c’est de ne pas savoir s’il aura ou non le siège.

Bottas et Russell, ensemble lors des conférences de presse des pilotes de jeudi au Grand Prix de Belgique, ont été interrogés sur leur avenir, tous deux utilisant les mots “pas de nouvelles à partager”.

Le grand débat que Mercedes a, s’il l’a toujours, est de savoir s’il faut s’en tenir à la continuité ou potentiellement bouleverser le panier de pommes, mais donner à Russell deux ans pour apprendre en tant que coéquipier de Hamilton.

Hamilton a fait savoir qu’il serait heureux de continuer avec Bottas, le duo a remporté le doublé du championnat chacune de leurs quatre années ensemble en tant que coéquipiers.

S’adressant à la presse à Spa, Hamilton a de nouveau apporté son soutien à Bottas, mais concède que cela aura peu d’impact sur la décision de Mercedes.

“J’ai évidemment exprimé dans le passé ma loyauté envers Valtteri et j’ai travaillé en étroite collaboration avec lui”, a-t-il déclaré avant le week-end du GP de Belgique. « Je pense que notre relation de travail est meilleure que jamais.

“Toto [Wolff] est un grand leader et comme je l’ai dit dans le passé, nous restons toujours connectés. Bien sûr, nous parlons de ces choses.

“Naturellement, nous faisons partie de la même équipe et nous voulons ce qu’il y a de mieux pour l’équipe pour aller de l’avant, nous voulons gagner plus de championnats donc nous avons des conversations.

“En fin de compte, c’est à lui et au conseil d’administration de Mercedes de prendre cette décision et je fais partie de l’équipe, donc je les soutiens quelle que soit la voie qu’ils prennent.

“Pour le moment, j’essaie juste de mettre toute mon énergie à faire de mon mieux cette saison.”