Hamilton et Bottas échangent leur châssis avant le Grand Prix de France · .

Les deux pilotes Mercedes utiliseront des châssis différents pour le Grand Prix de France de ce week-end.

Valtteri Bottas a déclaré que le changement était prévu et non une conséquence de son mauvais résultat lors de la course précédente à Bakou.

Après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Bottas a déclaré qu’il était intrigué par son manque de rythme et que l’explication “la plus logique” était un problème avec sa voiture. Il a confirmé aujourd’hui qu’il aura un châssis différent au Paul Ricard, celui que l’équipe utilisait auparavant.

“Ce n’est pas un nouveau châssis”, a expliqué Bottas. “C’est différent et il a toujours été prévu pour moi de changer de châssis à ce stade.”

Bottas a repris le châssis numéro six, que son coéquipier Lewis Hamilton utilise depuis le début de la saison. Hamilton reprendra le châssis numéro quatre.

Un porte-parole de Mercedes a confirmé que le changement avait été effectué afin de s’assurer que leurs châssis disponibles effectuent des kilométrages similaires. Bottas a changé de châssis pour la dernière fois après le Grand Prix d’Émilie-Romagne, où il a été impliqué dans une collision à grande vitesse avec George Russell qui a gravement endommagé sa voiture.

Bottas espère que la W12 fonctionnera mieux pour lui et Lewis Hamilton au Paul Ricard qu’à Bakou et Monaco. Il pense que son week-end inférieur à la normale en Azerbaïdjan était dû à « une combinaison de plusieurs choses ».

“Nous avons vu qu’à Monaco, pour moi, j’ai réussi à trouver les réglages et la confiance et à faire fonctionner les pneus et Lewis n’a pas réussi”, a expliqué Bottas. « C’était presque comme l’inverse à Bakou. Il y avait une grosse différence vers la fin du week-end avec les réglages. Et maintenant je peux dire que probablement la direction que j’ai prise, que nous avons prise en équipe, n’était pas idéale. Quelques autres petites choses combinées.

« Je pense que notre voiture est assez sur le fil du rasoir sur ce genre de pistes. Mais je pense qu’au moins sur les prochaines pistes, c’est un peu plus normal et j’espère que nous pourrons obtenir une configuration raisonnable et qu’il n’est pas si facile d’aller dans la mauvaise direction.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :