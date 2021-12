Hamilton et Bottas, reçus en « héros » au siège de Mercedes

17/12/2021

Après l’amère finale de la Coupe du monde à Abu Dhabi et le sit-in de la FIA lors du gala de jeudi à Paris, Mercedes et ses pilotes ont célébré leur huitième couronne de champions du monde par équipes à leur siège de Brackley. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, portant les couleurs de l’équipe allemande, bien qu’il ait fait ses débuts mardi dernier dans les essais de Yas Marina en tant que pilote Alfa Romeo, ils ont été reçus comme des « héros » par le staff Mercedes.

L’équipe a tenu à exprimer sa gratitude à Bottas pour sa contribution au cours des cinq dernières années et a soutenu HamiltonAprès le coup qu’il a subi en perdant la Coupe du monde et ce qui aurait été sa huitième couronne, un record absolu.

Bienvenue à la maison nos champions. ️ pic.twitter.com/VyVzakhRe9 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 17 décembre 2021

Jeudi, annonçant que ni lui ni Lewis n’assisteraient au couronnement de Max Verstappen au Gala de la FIA « pour intégrité personnelle », le patron de Mercedes Toto Wolff a assuré que « Hamilton ne se remettra jamais de la douleur et de l’angoisse qu’il a subies. à Abou Dhabi. » Wolff a également déclaré qu’il n’avait « aucun intérêt » à parler avec le directeur de course Michael Masi après la course controversée à Yas Marina.