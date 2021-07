Hamilton et Mercedes lancent la charité Ignite pour promouvoir la diversité dans le sport automobile

Dans le tour d’horizon : Lewis Hamilton et Mercedes ont annoncé la création d’une nouvelle organisation caritative axée sur le Royaume-Uni, soutenue par un fonds de plusieurs millions de livres sterling pour promouvoir la diversité dans le sport automobile.

En bref

Ignite caritative lancée pour promouvoir la diversité du sport automobileSuite à la publication du rapport de sa commission sur les raisons pour lesquelles les Noirs sont mal représentés en Formule 1, Hamilton et son équipe Mercedes ont annoncé la création d’une nouvelle association caritative pour donner suite à ses recommandations. Ignite se concentrera sur la promotion de la science, de la technologie, de l’éducation et des mathématiques auprès des groupes sous-représentés dans le sport automobile.

« Une main-d’œuvre diversifiée est non seulement plus performante, mais constitue également une approche moralement correcte pour toute industrie », a déclaré Hamilton. « Les conclusions de la Commission Hamilton nous ont fourni une base fantastique pour commencer notre travail, et je suis convaincu qu’Ignite entraînera un changement réel et tangible dans le sport automobile. Pendant 15 ans, je suis resté l’un des rares employés noirs au sein de la Formule 1, et je suis fier que mon travail avec Mercedes va changer cela pour le mieux.

Alonso a fait taire les sceptiques du retour pour de bon – Alpine

Les performances de Fernando Alonso lors des dernières courses ont prouvé sans aucun doute qu’il avait raison de revenir en Formule 1 cette année, a déclaré le directeur exécutif de l’équipe, Marcin Budkowski.

“Je pense que Fernando a maintenant fait taire pour de bon quiconque doutait que son retour soit un succès”, a déclaré Budkowski. « Sa vitesse est toujours là, et son art de la course est sans pareil, comme nous l’avons vu une fois de plus dans les deux courses samedi et dimanche derniers. Il continuera sans aucun doute à se surpasser et à pousser l’équipe au fur et à mesure de la saison. »

Alfa Romeo crée une Fan Zone au Hungaroring

Alfa Romeo organisera une Fan Zone spéciale tout au long des trois jours d’action sur piste lors du Grand Prix de Hongrie de ce week-end. L’équipe a déclaré qu’elle « mettrait en vedette le favori des fans, Robert Kubica », leur pilote de réserve, qui participera à des « séances de rencontre et d’accueil » par vidéoconférence.

L’attraction, située dans la Silver Fan Zone, comportera également des équipements et des souvenirs de l’équipe, ainsi que des “découpes grandeur nature de Robert pour que les fans puissent poser avec”, a déclaré l’équipe. Des compétitions seront organisées pour que les fans puissent gagner des produits exclusifs Alfa Romeo.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 25 ans aujourd’hui, Andre Ribeiro, décédé plus tôt cette année, remportait le CART Indycar Michigan 500. Emerson Fittipaldi a subi un grave accident qui a entraîné son abandon.

Partagez cet article de . avec votre réseau :