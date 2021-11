Hamilton et Neymar, ensemble au Brésil

11/11/2021 à 18:20 CET

Lewis Hamilton et Neymar Da Silva Ils se retrouveront ce week-end lors du Grand Prix du Brésil. Le pilote de Formule 1 et le joueur du PSG sont amis depuis des années et vont souvent ensemble à des soirées à Paris et à New York. Le septuple champion Mercedes, qui dispute le titre mondial avec Max Verstappen et pour l’instant à 19 points du Red Bull Dutch, aura le soutien du footballeur de Sao Paulo.

Cette nuit Hamilton encouragera Neymar dans le match joué par l’équipe brésilienne contre la Colombie. Et dimanche, la star du PSG sera sur la grille du GP du Brésil pour rendre le geste à Lewis. Le pilote anglais était déjà présent à Barcelone en 2017 lors du célèbre retour 6-1 du FC Barcelone contre le Paris Saint Germain alors que Neymar portait un joueur du Barça.

Le 4 octobre, Hamilton et Neymar sont allés ensemble en discothèque ensemble à Kylian Mbappé, partenaire de Neymar au PSG, pour assister à l’anniversaire d’un célèbre mannequin brésilien. Et là, ils ont convenu qu’ils se retrouveraient ce week-end à Sao Paulo.

« Je suis fréquemment en contact avec Neymar et nous nous sommes parlé le matin. Je sais qu’il joue ce soir et je veux aller voir le match. Je ne suis pas seulement un fan des footballeurs brésiliens, mais le Brésil a aussi de grandes stars comme Ayrton Senna , qui a été un excellent exemple pour moi « , a commenté Hamilton en mots publiés par le portail web du Grand Prix 24h/24 et 7j/7.