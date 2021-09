Hamilton et Norris partagent une blague sur les appels stratégiques de Sotchi

in

Lewis Hamilton a déclaré à Lando Norris que telle était la menace qu’il représentait pour sa 100e victoire en GP, ​​qu’il voulait également ignorer son équipe et ne pas s’arrêter au GP de Russie.

En partant du Grand Prix de dimanche depuis la pole position, Norris a perdu la tête face à Carlos Sainz dans le premier tour alors qu’il était sorti de la ligne, mais il s’est battu pour la reprendre au 13ème tour.

À l’approche des 15 derniers tours de la course de Sotchi, il semblait que Norris n’avait qu’un seul rival pour la victoire, Hamilton.

Le Britannique, qui était tombé à la 7e place dans le premier tour, avait effectué une récupération pour terminer deuxième et, avec 13 tours à faire, n’était qu’à deux secondes de la McLaren.

Et puis la pluie est tombée.

Une légère bruine a vu Norris et Hamilton vouloir rester à l’extérieur, mais alors que le pilote McLaren a ignoré la suggestion de son équipe de s’arrêter, Mercedes a dit à Hamilton que cela allait devenir plus lourd, et c’est ce qu’il a fait.

Hamilton s’est arrêté pour les pneus intermédiaires; Norris, malgré ses glissades et ses glissades autour de la piste, a choisi de rester en dehors. Il est resté à l’écart jusqu’à ce que sa dernière glisse le voit sortir de la piste et Hamilton se hisser en tête.

Le pilote Mercedes a remporté la victoire, sa 100e en Formule 1, avec Norris un P7 déchirant.

Le jeune, le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux, s’est entretenu avec Hamilton alors que les deux affrontaient les médias après la course.

Hamilton a admis qu’il ne voulait pas non plus se rendre aux stands, d’autant plus qu’il craignait que Norris ne remporte la victoire qu’il souhaitait désespérément.

Après la plus dramatique des arrivées à Sotchi, un débriefing entre @LewisHamilton et @LandoNorris 💬#RussianGP #F1 pic.twitter.com/c2SnM3M8zc – Formule 1 (@F1) 26 septembre 2021

Hamilton : « Lando… vous ne vouliez pas entrer ? »

Norris : “Non.”

Hamilton : « Moi non plus ! J’étais comme [Lando] est juste là devant moi. Et je suppose que vous vous regardiez dans les miroirs en pensant exactement la même chose.

Norris : « Ouais jusque-là, c’était assez sec pour les nappes. »

Hamilton : «[It was wet] entre les virages 5 et 7 à droite ? »

Norris : « Ouais… ce qui était difficile, mais [everywhere else] était sec. Donc notre décision et ce qu’on m’a dit, c’est que la pluie allait rester comme ça. Apparemment, ce qu’on vous a dit était différent… »

Hamilton : « Ouais, ouais, ouais. Mon équipe était… assez géniale. J’ai ignoré le premier appel parce que je savais que tu étais là.

Norris [smiling]: “Eh bien, je les ai ignorés tout le temps.”

Hamilton est ensuite revenu à l’intervieweur : “Lando fait un travail incroyable et c’est formidable de voir McLaren faire si bien et être si fort.”

Hamilton a fait l’éloge de son compatriote lors de la conférence de presse d’après-course, affirmant que la première victoire de Norris arrivera le plus tôt possible.

“Il est si jeune, il a tellement d’autres victoires devant lui”, a-t-il déclaré. « Il a fait un travail fantastique hier [qualifying] dans le mouillé.

« Il fait un excellent travail à la tête de cette équipe, et regardez, McLaren a remporté la dernière course, ils ont été très difficiles à battre pour nous tous.

“Cela aurait pu se jouer de n’importe quelle façon – mais je pense que notre équipe a fait un excellent travail en termes de compréhension d’où venait la pluie et cela allait empirer et ils étaient 100% pires.

«Bien sûr, je devais jouer mon rôle pour essayer de nous mettre dans cette position pour que cela fonctionne. Le travail d’équipe est à l’origine d’un travail de rêves.”