Hamilton et Raikkonen réprimandés après FP1

Lewis Hamilton a été réprimandé par les commissaires de course de la FIA pour ses actions lors de la première séance d’essais libres du week-end du Grand Prix du Mexique sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez aujourd’hui.

Il s’agit de la première réprimande de Hamilton de la saison après qu’il n’ait pas respecté les notes d’avant-épreuve données aux pilotes par le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

L’erreur du pilote Mercedes a eu lieu lorsqu’il a dépassé le virage 1 et est revenu de manière incorrecte selon les commissaires.

Ils ont rapporté l’incident de Hamilton comme suit : « La voiture 44 a quitté la piste sur le côté gauche entre les virages deux et deux et a rejoint la piste entre les virages deux et trois, plutôt que de la rejoindre en conduisant sur le côté gauche. de la borne au virage trois.

« Tout en notant les remarques du pilote concernant l’état de la piste et sa tentative de virer à gauche après avoir quitté la piste, les commissaires sportifs considèrent qu’il s’agit d’un non-respect de l’instruction du directeur de course donnée à l’article 21.1a) des notes d’épreuve du directeur de course. . «

Le pilote Alfa Romeo Kimi Raikkonen, comme Hamilton, a également commis une erreur similaire et a également été réprimandé par les commissaires sportifs après la séance d’une heure.

Hamilton est derrière Verstappen au classement du championnat de F1 d’une douzaine de points à cinq manches de la fin.