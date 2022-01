Hamilton et Russell seront-ils plug-and-play chez Mercedes ?

George Russell s’associe à Lewis Hamilton, chez Mercedes, est l’un des spectacles annexes les plus attendus de la saison de Formule 1 2022, potentiellement explosif dont les experts parlent déjà.

« La vie après Lewis » est une réalité qui a non seulement affronté le septuple champion du monde de F1 et patron de l’équipe Toto Wolff, avec Russell entrant dans la brèche est un investissement dans l’avenir de l’équipe ; son salaire se situerait entre 5 et 7 millions de dollars, selon la source. Un accueil sûr au grand moment.

Et à juste titre, Russell a fait les gros titres des courses pour l’équipe de backmarker Williams, ceux-ci devraient se multiplier énormément alors qu’il enfile la combinaison de course Mercedes, remplaçant Alfa Romeo lié à Valtteri Bottas sur le siège le plus chaud de la F1 moderne – coéquipier à Hamilton, l’un des plus grands conducteurs de cette époque.

Mais ce n’est pas un territoire inconnu car Russell rentre « chez lui » au « Mercedes Mansion » après quelques années au « Williams Boarding School » où il a payé sa cotisation et, le plus souvent, était un sujet de discussion d’un course; alors qu’il aurait pu faire du surplace avant son grand déménagement. Mais ce n’est pas comme ça que George est branché.

Comment Russell s’intégrera-t-il dans une équipe construite pour et autour de Hamilton ?

De même, ce n’est pas un jeune pilote qui vient jouer les seconds rôles. Pour apprendre d’un maître, oui. Pour respecter le maître, oui. Pour battre le maître, oui. C’est ainsi que les coureurs sont câblés et George est, sans aucun doute, l’un des meilleurs de la race.

Le champion du monde de F1 1996 devenu expert occasionnel, Damon Hill, est l’un de ceux qui attendent avec impatience le combat entre le Young Gun et la Old Guard : « Je pense que ce sera formidable à regarder. Je suis sûr que Lewis voudra encourager George. Je ne vois pas que ça tourne mal.

« Je pense que Lewis reconnaît que son temps est plus court dans le sport que celui de George, donc il voudra jouer son rôle en lui donnant une longueur d’avance – pas qu’il en ait besoin, probablement. Cela dépend de George et de la façon dont il l’aborde. Je serai aussi excité que n’importe qui de voir ce qui va se passer », a déclaré Hill à l’Express.

Rosberg : S’il est exactement sur le même rythme que Lewis, cela pourrait devenir vraiment intense

Nico Rosberg, l’homme qui a battu Hamilton au titre de F1 2016 (et a rapidement démissionné) se méfie du partenariat : « Ce fut une décision difficile pour Toto car le risque est assez élevé. Si George est exactement sur le même rythme que Lewis, cela pourrait devenir vraiment intense dans l’équipe.

«Il y a beaucoup d’inconnues là-bas, George va-t-il toujours reculer ou va-t-il sortir ses coudes? Ça va être tellement génial à regarder », a ajouté Rosberg dont la relation avec son ancien ami, Lewis, ne s’est jamais rétablie à ce jour en raison des dernières années toxiques qu’ils ont passées en tant que coéquipiers.

Wolff, qui a encadré et soutenu Russell dans le cadre du programme de sport automobile Mercedes qu’il gère, semble savoir ce qui l’attend : « George doit consolider la preuve qu’il peut fournir régulièrement des performances de haut niveau comme à Sakhir 2020 pour se qualifier pour un championnat.

« Cela pourrait également arriver la première année et serait un problème de luxe que nous devions ensuite résoudre », a ajouté Wolff, qui était responsable pendant les années de « guerre civile » entre Hamilton et Rosberg.

Russell : Je n’ai jamais eu l’impression que je n’aurais pas l’opportunité avec Mercedes

Quant à Russell, il voudra saisir le moment avec une bonne première impression lors de l’ouverture de la saison, puis livrer de manière cohérente comme son patron l’attend. En sa faveur, le joueur de 23 ans n’est pas étranger à l’équipe et l’a dit lors de ses essais à Abu Dhabi, le mois dernier après la finale de la saison et sa dernière course pour Williams.

« C’est un sentiment étrange parce que j’ai fait de nombreux essais avec l’équipe après les courses, à la fin de la saison et maintenant nous y sommes à nouveau », a déclaré Russell. « C’est évidemment ma première fois en tant que pilote officiel de l’équipe. C’était donc une très bonne journée pour être de retour avec les gars »,

Quant à l’atterrissage du siège Mercedes, sans doute le «secret» le moins bien gardé de la Silly Season, Russell a déclaré aux journalistes à Yas Marina: «Je n’ai jamais eu l’impression que je n’en aurais pas l’opportunité. Toto m’a dit : Depuis que tu as rejoint Mercedes, tu as toujours joué et je ne t’ai jamais laissé tomber.

Le patron a livré et maintenant la balle est fermement dans le camp de Russell pour non seulement payer la foi qui lui est témoignée, mais aussi fixer son propre cap. Quelle que soit l’approche qu’il choisira, elle sera inscrite dans l’histoire du sport, et il est certain que l’héritage qu’il recherche est à l’opposé de ce que Bottas a laissé derrière lui.

Comment il s’y prend pour y parvenir avec l’un des meilleurs pilotes de tous les temps établissant la référence, dans la voiture sœur, sera intriguant à voir. La question est posée : sera-ce plug-and-play ?