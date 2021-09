Hamilton et Verstappen entrent en collision à Silverstone · .

Qui était à blâmer dans l’affrontement de fin de course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Incident

Verstappen et Hamilton se sont emmêlés au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 à Copse.

La paire a commencé la course sur la première ligne de la grille, Verstappen en pole position. Hamilton a pris un départ légèrement meilleur et a tenté à plusieurs reprises de dépasser Verstappen jusqu’à ce que la paire entre en contact dans le neuvième virage.

En approchant de la scène de l’accident, Hamilton est sorti de Luffield derrière Verstappen mais a gagné sur lui alors qu’ils traversaient Woodcote et s’est retiré à l’intérieur à l’approche de Copse. Verstappen est sorti de la ligne de course pour couvrir l’intérieur du virage, puis s’est déplacé à gauche et en arrière vers la ligne alors qu’ils atteignaient le point de virage. Hamilton a également pu se déplacer légèrement vers la ligne de course.

Les deux ont tourné dans le coin, mais alors qu’ils l’ont fait, la paire est entrée en contact, la roue avant gauche de Hamilton impactant l’arrière droit de Verstappen. Le contact a envoyé le Red Bull filer dans une barrière, tandis que Hamilton a pu continuer.

La course a été signalée par un drapeau rouge tandis que la voiture de Verstappen a été récupérée et la barrière qu’il a heurtée a été réparée. Mercedes a profité de l’interruption pour effectuer des réparations sur la voiture de Hamilton, sans lesquelles il n’aurait pas pu continuer.

Comment cela s’est passé

1 : Hamilton ferme rapidement sur Verstappen approchant Copse 2: Verstappen se déplace pour couvrir la ligne intérieure 3: Hamilton se déplace pour la ligne intérieure 4: Hamilton dessine aux côtés de Verstappen dans son intérieur 5: La paire tourne dans le coin 6: La paire prend contact

Ce qu’ils ont dit

Dans les voitures

Hamilton a ensuite décrit la collision à son ingénieur de course Peter Bonnington à la radio. “Il vient de se retourner contre moi”, a-t-il déclaré. « J’étais en avance là-dedans. J’étais complètement à côté, c’est ma ligne.

“J’avais donné de l’espace au gars”, a ajouté Hamilton.

Les commentaires de Verstappen n’ont pas été entendus car sa caméra embarquée a cessé de diffuser après l’impact.

Après l’accident

Hamilton a déclaré qu’il avait le droit de tenter de dépasser Verstappen et a déclaré que son rival ne lui avait pas laissé suffisamment de place. « J’étais entièrement à ses côtés et il ne m’a laissé aucun espace », a déclaré Hamilton.

Verstappen a déclaré qu’il avait laissé de la place à Hamilton. “Il va pour ce mouvement, il s’engage dans le mouvement, bien sûr, je vais lui rendre difficile le mouvement”, a-t-il déclaré, “Mais dès qu’il s’engage à l’intérieur et se met à mes côtés, J’ouvre le coin et puis je vais lui laisser de l’espace.

Le verdict officiel

Les deux conducteurs ont fait l’objet d’une enquête sur la collision. Hamilton a été jugé “principalement à blâmer pour l’incident”. Le règlement suivant a été invoqué comme motif de sa sanction :

Une collision, une répétition de fautes graves ou l’apparition d’un manque de contrôle de la voiture (comme une sortie de piste) seront signalés aux commissaires sportifs et pourront entraîner l’imposition de pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification de tout pilote concerné.

Code Sportif International annexe L, chapitre quatre, article 2(d)

Les stewards ont expliqué pourquoi Hamilton était considéré comme ayant enfreint la règle :

Voiture 44 [Hamilton] était sur une ligne qui n’atteignait pas le sommet du coin, avec de la place disponible à l’intérieur. Lorsque la voiture 33 a tourné dans le virage, la voiture 44 n’a pas évité le contact et l’avant gauche de la voiture 44 a touché l’arrière droit de la voiture 33. La voiture 44 est jugée principalement fautive.

Document 50 des commissaires sportifs du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Votre verdict

Selon vous, qui est responsable de la collision ? Les stewards ont-ils eu raison d’infliger une pénalité ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Qui était à blâmer pour la collision de Verstappen et Hamilton à Silverstone ?

Verstappen était entièrement responsable (10 %) Verstappen était principalement responsable (12 %) Verstappen et Hamilton étaient également responsables (18 %) Hamilton était principalement responsable (32 %) Hamilton était entièrement responsable (29 %) Sans opinion (0 %)

Nombre total d’électeurs : 84

Un compte . est requis pour voter. Si vous n’en avez pas, créez un compte ici ou en savoir plus sur l’enregistrement ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

