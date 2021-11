« Hamilton et Verstappen feront un Senna-Prost s’ils jouent le titre »

11/01/2021

Le à 19:38 CET

Saison de Formule 1 il est marqué par l’intense lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Hamilton Il a 7 titres mondiaux et s’il gagnait, il surpasserait Michael Schumacher, d’un autre côté, Verstappen il est incroyablement rapide avec le Taureau rouge et il a rendu la tâche très difficile à l’anglais pendant la saison. Leur rivalité a atteint des limites assez extrêmes où ni l’un ni l’autre ne veut donner le bras pour se tordre et ils ont joué dans des accidents qui, miraculeusement, ne se sont pas terminés en tragédie.

Le PDG de Mercedes a accordé une interview au Daily Mail avant le Grand Prix du Mexique dans laquelle il a passé en revue de nombreux problèmes de Formule 1 et assure que si Hamilton et Verstappen atteignent la dernière course en jouant le championnat pourrait conduire à un accident comme Senna et Prost et il ne croit pas « qu’ils puissent le contrôler ». « S’ils vont à la dernière course et que celui qui précède remporte le championnat, ils vont se battre très fort les uns contre les autres, ils feront un Senna-Prost s’ils sont en compétition pour le titre », estime Wolff.

L’homme de Mercedes a rappelé l’incident de Monza : « Verstappen a éliminé Lewis parce qu’il était sur le point de dépasser et il était plus rapide. Et c’est tout à fait compréhensible. Si vous courez pour le championnat et que vous le voyez s’effacer parce que l’autre vous dépasse, de quel outil disposez-vous à part celui qui garantit qu’il ne peut pas dépasser ? On l’a vu avec Schumacher et Villeneuve, on l’a vu avec Senna et Prost deux fois », explique Wolff.

A propos de l’accident Pierre d’argent il a tenu à préciser que le point de vue de Mercedes était celui d’un « Vertappen très agressif qui a été trop agressif pendant longtemps mais s’en est toujours tiré d’affaire, puis s’est retrouvé sur le mur ». Nous l’avons vu s’écraser, ce qui était difficile, mais il est sorti de la voiture et nous avons entendu à plusieurs reprises qu’il allait bien. » explique-t-il. » Nous avons finalement encore gagné une course, à Silverstone, avec Lewis Hamilton, devant une foule britannique nombreuse, contre toute attente. Nous étions donc super contents. Nous avons gagné 25 points sur notre principal rival », précise-t-il à propos de la course. « Ensuite, nous allons à Monza. Alors qu’est-ce qui est pire ? Un impact 50G ou une voiture à la tête ? Ils sont tous deux sortis indemnes. C’était la conséquence », s’interroge Toto Wolff.

Laissé par Hamilton et le désir des gens d’avoir un nouveau et différent champion en F1, Wolff pense que : « Lewis n’est pas considéré aussi bien qu’il devrait l’être ici, mais pour de nombreuses raisons. Il a immédiatement eu beaucoup de succès avec McLaren, et son histoire de vie précédente, les difficultés financières, le racisme auquel il a été exposé n’a jamais été aux yeux du public. Les gens n’ont pas vu ça. Ce qu’ils ont vu, c’est un jeune homme entrant en Formule 1 et réussissant dès le départ. Et parce que c’est aussi une personne extravagante qui polarise encore plus. Les gens ne peuvent pas le prendre. Ce n’est que lorsqu’il prendra sa retraite, je crois, que les gens comprendront l’ampleur de ses réalisations. » assure celui de Mercedes sur les Anglais.

Ce que la Mercedes a clairement, c’est que cette rivalité est quelque chose de normal qui « rend ce sport si intéressant. C’est ancré dans notre nature ». Et enfin, il fait abstraction de ce qui différencie les pilotes vainqueurs : « Aujourd’hui, pour réussir en tant que pilote de Formule 1, il ne s’agit pas seulement de rouler vite. Il faut être un peu téméraire, mais le courage n’est pas tout. Il faut être malin pour participer à toutes les discussions, il faut être malin socialement pour jouer dans le paddock », conclut-il.