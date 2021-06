Hamilton et Verstappen ont partagé des DM les uns avec les autres

in

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont parlé davantage de leur relation hors piste alors que les deux rivaux du titre s’affrontent cette saison.

Les tensions entre Mercedes et Red Bull ont éclaté au début de la campagne, mais Hamilton et Verstappen ont été largement respectueux les uns envers les autres – même si ce dernier a essayé de remuer un peu le pot en suggérant qu’il ferait deux dixièmes plus vite que Hamilton s’ils avaient la même voiture à leur disposition.

Avec quatre points séparant le duo dans le championnat des pilotes avant la septième manche en France, Hamilton et Verstappen ont été interrogés sur la dynamique qu’ils leur ont donnée en direct à Monaco.

Es-tu prêt? Max et Lewis sont 👊#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/7BzOsWiVgs – Formule 1 (@F1) 17 juin 2021

“Eh bien, moi personnellement, je ne suis jamais vraiment dehors”, a déclaré Hamilton aux journalistes lors de la conférence de presse des pilotes FIA.

« Nous vivons de l’autre côté de la ville, donc nous ne nous voyons pas vraiment.

« Nous nous sommes déjà envoyé des messages sur DM, n’est-ce pas ? Nous avons envoyé des messages après les courses, mais je suppose que nous n’avons jamais vraiment eu beaucoup de temps à passer ensemble.

Aux côtés d’Hamilton lors de la conférence de presse, Verstappen a déclaré : « Il est difficile de se saluer. Monaco est comme un rocher.

« Nous sommes tellement loin qu’une fois rentré à la maison, vous avez aussi envie de passer du temps avec votre famille et vos amis.

“Avec autant de courses, c’est la priorité, car ils aimeraient aussi passer du temps avec vous. Et lorsque l’occasion se présente, il est très facile de se rencontrer de nos jours avec les médias sociaux et tout ça.

Lors de la même conférence de presse, Hamilton a également révélé qu’il prévoyait d’organiser une rencontre entre les 20 pilotes sur la grille une fois les restrictions assouplies.

“Je pense qu’à un moment donné, lorsque les choses reviendront à la normale, je suis sûr qu’il y aura un moment où nous nous rencontrerons quelque part”, a déclaré Hamilton.

« Il y aura quelque chose d’amusant que nous finirons par faire. Je pense vraiment que c’est bien pour les pilotes de se réunir et de mettre la compétition de côté et de passer une bonne soirée ensemble. À un moment donné, nous le ferons probablement tous.

