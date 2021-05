Hamilton et Verstappen reprendront la bataille au Grand Prix d’Espagne

La course au titre de Formule 1 est rapidement devenue un spectacle à deux, et on ne s’attend pas à ce qu’elle change lorsque le circuit se rendra à Barcelone cette semaine pour le Grand Prix d’Espagne.

Sur une piste que toutes les équipes connaissent bien, Mercedes et Red Bull devraient continuer à dominer avec Lewis Hamilton et Max Verstappen séparés par huit points après trois courses.

«La situation commence à se clarifier. Red Bull et Mercedes sont les deux équipes les plus remarquables, et Lewis et Max sont les deux pilotes les plus remarquables », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. «Si nous obtenons une Barcelone assez standard, je pense que vous obtiendrez les quatre courses et nous pouvons voir où sont nos forces et nos faiblesses. Mais ce que nous pouvons voir, c’est que c’est incroyablement serré.

Hamilton, quadruple champion en titre avec Mercedes, a l’avantage sur Verstappen après avoir remporté l’ouverture de la saison à Bahreïn et la course de la semaine dernière au Portugal. Mais Red Bull a considérablement réduit l’écart cette saison, avec Verstappen remportant une victoire en Italie et une pole position à Bahreïn lors des trois premières courses. Les équipes sont distantes de 18 points au championnat des constructeurs.

“Le plus grand gagnant pour cela est la Formule 1”, a déclaré Horner. «Et si ça se passe comme ça pour 23 courses, ça va être serré.»

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe appréciait le défi serré de Red Bull.

«Quand nous étions en retard aux essais et à Bahreïn, c’est un buzz que je n’ai pas ressenti dans l’équipe depuis 2013, lorsque nous avons eu ce premier reniflement que nous pourrions être là», a déclaré Wolff. «L’endroit tout entier est excité et continue d’être excité. J’aimerais être heureux après Abu Dhabi à la fin de la saison mais pour le moment, nous allons faire un pas à la fois.

Hamilton et Verstappen ont terminé aux deux premières places lors des trois premières courses. Verstappen pourrait facilement être en tête sans les violations des limites de piste qui lui ont coûté quelques points.

«L’ensemble du débat sur la limite de piste est tout simplement frustrant», a déclaré Horner. «Cela a été brutal pour nous lors des trois premiers événements. Cela nous a donc coûté assez cher. »

Les violations ont coûté la victoire à Verstappen à Bahreïn et l’ont également blessé lors des qualifications au Portugal. Il a également été dépouillé du point du tour le plus rapide en raison des limites.

Les coéquipiers de Hamilton et de Verstappen ne se sont pas encore rapprochés d’eux. Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a décroché la pole au Portugal mais a connu des difficultés dans les courses. Il a déjà 37 points de retard, tandis que le pilote Red Bull Sergio Pérez a 47 points de retard.

Au lieu de cela, le pilote McLaren Lando Norris est à la troisième place du classement des pilotes, avec les coéquipiers Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz loin derrière.

Fernando Alonso, l’autre pilote espagnol ce week-end avec Sainz, cherchera à terminer dans les points pour la troisième course consécutive après avoir terminé 10e en Italie et huitième au Portugal.

La piste Barcelone-Catalunya a été le théâtre de tests de pré-saison ces dernières années, bien que cette saison, la F1 ait été testée à Bahreïn en raison de la pandémie de coronavirus.

Le GP d’Espagne se déroulera sans supporters à cause de la pandémie.