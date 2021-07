Hamilton et Verstappen se défient même en essais libres

31/07/2021

Le à 13:27 CEST

La troisième répétition gratuite du Grand Prix de Hongrie a été un aperçu de ce qui nous attend dans la décision décisive bataille pour la pole, qui débutera à 15h00.. Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), les deux pilotes en lutte pour le titre 2021, atteignent le onzième rendez-vous du calendrier séparés de 8 points et Max, actuel leader du championnat du monde, est surtout motivé après la polémique sur son accident avec Lewis à Silverstone. Le pouls s’est intensifié et Libre 3 a fourni une fin très serrée, dans laquelle Hamilton Il s’est classé comme le plus rapide (1’16″826), mais seulement par 88 millièmes par rapport à son rival néerlandais.

Le troisième en lice a été Valtteri Bottas (Mercedes), devant les deux hommes Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, six dixièmes derrière Hamilton. Le Madrilène, qui a dû recourir au troisième moteur Ferrari, s’est remis de la baisse de performances qu’il a subie hier après-midi et a réitéré la quatrième place qu’il occupait en Free 1.

Fernando Alonso sixième et septième des deux séances précédentes, il a réalisé un parcours plus discret au volant de l’Alpine mais s’est amélioré au final pour se classer neuvième provisoire, faute de qualifications cet après-midi.

Le troisième et dernier essai libre du GP de Hongrie a été interrompu pendant quelques minutes par l’accident de Mick Schumacher (Haas), qui a été emmené à la clinique du circuit du Hungaroring par mesure de précaution après le violent impact, bien qu’il ne semble pas être blessé.

C’est bien de voir @SchumacherMick sortir de la voiture Gardez la tête haute, Mick ! 👊 #GP de Hongrie 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/teqFBmylTX – Formule 1 (@ F1) 31 juillet 2021

Grand Prix de Hongrie. Essais libres 3 :

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16” 826

2. Max Verstappen (Red Bull) à 0 “088

3. Valtteri Bottas (Mercedes) à 0 “229

4. Carlos Sainz (Ferrari) à 0 “671

5. Charles Leclerc (Ferrari) à 0″694

6. Lando Norris (McLaren) à 0 “946

7. Sergio Pérez (Red Bull) à 1″091

8. Daniel Ricciardo (McLaren) à 1″116

9. Fernando Alonso (Alpin) à 1 “166

10. Lance Stroll (Aston Martin) à 1″224

11. Pierre Gasly (AlphaTauri) à 1″289

12. Esteban Ocon (Alpin) à 1″348

13. Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1″409

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 1″635

15. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) à 1″857

16. George Russell (Williams) à 1 “968

17. Nicholas Latifi (Williams) à 1 “995

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) à 2 “287

19. Mick Schumacher (Haas) à 2 “580

20. Nikita Mazepin (Haas) à 3 “107