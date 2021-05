Hamilton et Verstappen se font confiance pour le garder propre après la troisième casse en trois courses · .

Le respect mutuel entre les leaders du championnat Lewis Hamilton et Max Verstappen reste élevé après s’être affrontés en piste pour la troisième fois en autant de courses hier.

La paire a échangé ses positions à deux reprises au cours du Grand Prix du Portugal, que Hamilton a remporté devant Verstappen.

Hamilton s’est imposé lors de la première rencontre entre les deux à Bahreïn, tandis que Verstappen a gagné à Imola après avoir musclé son rival au premier virage. Dans la course d’hier, le pilote Red Bull a dépassé Hamilton au redémarrage, mais la Mercedes a repris l’avantage quelques tours plus tard.

Hamilton a déclaré qu’il avait apprécié les combats difficiles mais propres entre les deux jusqu’à présent cette année.

«C’est naturellement une question de respect», a-t-il déclaré. “Je pense [we’re] à la fois très, très dur mais juste et c’est ce qui fait de grands pilotes de course et de grands pilotes de course.

«Je pense que nous continuerons à le garder propre et à le garder à l’écart, mais je ne pense pas qu’aucun de nous deux ait un plan pour se rapprocher plus que nous ne l’avons été.

Verstappen, qui traîne Hamilton de huit points en tête du classement après la course d’hier, a déclaré que les combats entre les deux avaient été «vraiment cool» jusqu’à présent.

“Surtout lorsque vous pilotez un pilote, quand vous savez que vous pouvez aller à la limite absolue, je suppose que vous pouvez vous faire confiance pour simplement courir très fort”, a-t-il déclaré. «C’est toujours très agréable parce que vous pouvez voir dans les trois courses que nous avons disputées, elles ont été très proches mais prévisibles.

«Lewis n’a jamais eu quelque chose comme ‘oh, nous allons nous écraser’ ou quelque chose comme ça. J’ai toujours pleinement confiance en Lewis pour que nous nous donnions tous suffisamment d’espace. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: