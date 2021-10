Hamilton et Verstappen s’engagent à le garder propre après l’affrontement d’entraînement · .

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont déclaré qu’ils essaieraient d’éviter leur troisième affrontement de la saison lorsqu’ils s’aligneront sur la première ligne de la grille pour le Grand Prix des États-Unis.

Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix de dimanche devant son rival au championnat. La paire s’est déjà heurtée à Silverstone et à Monza et a failli s’emmêler lors des essais pour la course de ce week-end vendredi.

Néanmoins, Hamilton a déclaré qu’il ne considérait pas le premier virage de la course comme sa seule opportunité de devancer Verstappen.

« J’espère que nous passerons le premier virage et que nous ferons une bonne course », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que tout soit décidé au premier tour. »

Verstappen a déclaré vendredi qu’il ne comprenait pas la raison de la confrontation entre les deux à l’entraînement. Le pilote Red Bull a dépassé son rival au virage 15 avant d’entamer un tour chronométré, après quoi Hamilton l’a repassé, conduisant Verstappen à abandonner son prochain run chronométré.

Hamilton a nié avoir intentionnellement forcé Verstappen à écarter tout en le dépassant dans le dernier virage lors des essais. « Je ne l’ai pas fait large, il a décidé de faire le tour par l’extérieur et a fini par partir large », a expliqué le pilote Mercedes. « Mais nous nous battions dans le dernier virage et c’est une chose idiote.

«C’est tout le plaisir et les jeux et nous allons nous amuser demain et tout donner comme vous vous en doutez. Il n’y a pas vraiment de différence avec les autres parties de la saison.

Verstappen a déclaré que la paire « essayera toujours en tant que professionnels » d’éviter tout contact.

« Je ne vois pas pourquoi nous devons toujours continuer à en parler », a-t-il poursuivi. «Ce n’est pas comme si nous étions les seuls à avoir touché à ce sport et ces choses arrivent, malheureusement.

« Mais je pense que nous sommes à nouveau au premier rang et tout le monde s’attend à une belle course et c’est ce à quoi nous nous attendons aussi, je pense, en tant que pilotes et nous voulons juste faire une très bonne course. »

