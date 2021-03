Lewis Hamilton a déclaré qu’il était déconcerté par la politique changeante du contrôle de course sur l’application des limites de piste au virage quatre pendant le Grand Prix de Bahreïn.

Les pilotes ont été informés avant la course que, contrairement aux qualifications, les limites de piste ne seraient pas appliquées au virage. Cependant, pendant la course, on leur a dit qu’ils seraient pénalisés s’ils s’écartaient à plusieurs reprises dans le virage.

«Je pense que c’est très déroutant», a déclaré Hamilton. «Il y a la plupart des pistes que nous n’avons pas le droit de mettre quatre roues en dehors de la ligne blanche, mais ce week-end et ce virage en particulier, nous n’avons pas été autorisés à le faire vendredi. En fait, vous pouvez aller sur deux roues en dehors de la ligne, mais vous ne pouvez pas passer le trottoir bleu et blanc. Mais dans la course, vous pouvez, et c’est ce qui a été écrit.

«Donc, quand nous entrons dans la course, alors vous le pouvez. Mais c’est un tout autre coin quand il faut faire l’un ou l’autre en termes d’approche. Et c’est plus rapide lorsque vous pouvez sortir. »

La politique ne permettait pas de savoir si les pilotes étaient autorisés à doubler en allant large à ce point de la piste, a déclaré Hamilton. «Mais alors où est la limite lorsque vous dépassez? Vous n’êtes pas autorisé à dépasser hors piste. »

Hamilton a échappé à plusieurs reprises au virage au début de la course. Max Verstappen, qui a vu ce que faisait son rival, a demandé à son équipe: «Comment est-ce légal?»

Red Bull lui a conseillé de faire de même pour éviter de perdre du temps face à son rival. Plus tard, Mercedes a dit à Hamilton qu’ils avaient été avertis d’arrêter de courir large dans le coin, sinon ils risqueraient une pénalité.

«À mi-chemin de la course, ils ont fondamentalement changé d’avis et tout d’un coup, vous n’êtes pas autorisé à sortir de cette ligne blanche», a déclaré Hamilton. «Ce qui est bien pour moi, c’est en fait je pense plus vite à la fin pour moi, et cela m’a aidé à prendre soin de mes pneus, en fait. Je suis donc reconnaissant pour cet appel. »

À la fin de la course, Verstappen a dépassé Hamilton en courant large dans le virage, mais le contrôle de course a immédiatement dit à Red Bull qu’il devait abandonner la position, ce qu’il a fait.

Verstappen était également confus par les messages contradictoires donnés sur les limites de la piste.

«Tout au long de la course, on m’a dit que les gens allaient loin, alors ils m’ont dit de faire de même parce que vous gagnez du temps au tour en le faisant. Alors je l’ai fait. Et à un moment donné, ils m’ont dit de ne plus le faire. Alors je ne sais pas.

«En qualifications, bien sûr, ce n’était pas autorisé, votre temps au tour a été supprimé. Et donc je ne sais pas comment cela est arrivé au point où les gens le faisaient sans recevoir d’avertissements.

«Mais à la fin de la journée, alors que je combattais Lewis, je suis sorti des limites de la piste. Je pense que très vite, le directeur de course a été sur nous pour me dire de rendre la position, donc c’est exactement ce que j’ai fait.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que lui et le directeur sportif Ron Meadows étaient en contrat avec le directeur de course Michael Masi au sujet de la politique du virage quatre tout au long de la course. Wolff a déclaré que les pilotes devaient recevoir à l’avenir des instructions claires et cohérentes sur les limites de la piste.

«Le message qui a atteint les chauffeurs [was] très simplement, les limites de piste au tour quatre ne seraient pas sanctionnées dans la course. Ron et moi parlions à Michael pendant la course, que Michael a fait référence à la note disant que oui [you may run wide], mais uniquement si vous n’obtenez pas d’avantage. Et c’était dans les notes.

«Je pense que l’apprentissage de cela doit être simple pour que tout le monde puisse le comprendre et qu’ils n’aient pas besoin de transporter le document dans la voiture pour le lire et se rappeler ce qui est réellement autorisé et ce qui ne l’est pas.

